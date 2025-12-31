Élő interjúval készül délután 1 órára Orbán Viktor – írja közösségi oldalán a kormányfő. Azt egyelőre nem lehet tudni, ki fogja kérdezni Orbánt, de úgy tűnik, a január 5-ére meghirdetett nemzetközi sajtótájékoztató előtt még van mondanivalója erre az évre is. Az interjú hosszáról és a felvetődő témákról sem írt rövid posztjában a miniszterelnök.
Orbán Viktor húz egy váratlant az év utolsó napján
