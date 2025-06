Orbán Viktor igazat mond, bár ő aligha hisz ebben

Noha a kormányzati kommunikáció valamiféle mestertervnek próbálja beállítani, nehéz elhinni, hogy Orbán Viktor az év elejei, a szélsőjobboldali szavazóknak udvarló lépésével, vagyis a Pride betiltásával alaposan melléfogott. A magyar kormányfőt ugyanis aligha vezethette az a szándék, hogy egy, az utóbbi években jobb esetben is csak néhány tízezer embert megmozgató eseményt óvatos becslések szerint is 200 ezres, de egyes mérések szerint inkább ennek a tömegnek a dupláját az utcára hívó rendszerellenes tüntetéssé tegye.

Pedig, ha Orbán Viktor komolyan gondolná azt a sokszor hangoztatott kijelentését, hogy a magyar emberek szabadságszeretőek, talán nem forszírozza a szabadságjogok további megnyirbálását. Meg valószínűleg akkor sem, ha tisztában lenne az országban bekövetkező folyamatokkal, hogy egyre nagyobb tömegnek van elege ebből a korrupt, hazug, arrogáns rendszerből. A miniszterelnök persze gondolhatja, hogy az emberek megvehetőek, nekik aztán a jogok legfeljebb pénzre váltható eszközök. Hiszen hol a rezsicsökkentéssel, hol nyugdíjasoknak adott utalványokkal, szegényeknek adott krumplival, hol meg adóvisszatérítéssel rendre kétharmados többséget biztosító eredményt ért el a számára kedvezően torzító választási rendszerben. Mára azonban alaposan megváltozott a helyzet, és lett a kormánynak egy nagyon erős kihívója, miközben úgy tűnik, gazdasági és geopolitikai téren is megfordult a korábbi szerencséje. Várhatóan az idei lesz a harmadik év, amikor az átlagemberek helyett csak Orbán Viktor szűk környezete gyarapszik majd érdemben, pedig az életszínvonal folyamatos növelése nélkül nagyon nehéz a választók szimpátiáját elnyerni.

Elképesztő tömeg volt szombaton

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ebben a szituációban egyre többen érzik úgy, hogy nincs már hova hátrálni, és fel kell emelni a hangjukat. Ha Orbán Viktor is járná az országot, ahogy azt Lázár János teszi, akkor vélhetőleg szembesülne vele, hogy leáldozóban van az ő és pártja népszerűsége is. Ha nem tömik be étellel az elégedetlen tömegek száját, akkor legalább hagyni kell, hogy kiengedjék a gőzt.

A néhány nappal ezelőtti felvételek szerint talán csak erős mentális fáradsággal és nem betegséggel küzdő, dadogó kormányfő azonban úgy tűnik, elvesztette a fonalat. A magyar emberek immár nem sunnyognak és reménykednek, hogy rájuk nem csap le a hatalom, hanem jelezték, hogy eddig és ne tovább. Más kérdés, hogy a kormányzati kommunikáció nem vette az üzenetet, és a zavaros brüsszelezős narratívával próbálják magyarázni a kudarcot. Ami lehet, hogy az anyagi és információs szegénységben élőknek esetleg kielégítő, de sokaknak könnyen lehet, hogy további olaj lesz a tűzre.

Kapcsolódó cikk „Orbán Viktor Európa Pride királya lett” – Magyar Péter is megszólalt A király meztelen Magyar Péter szerint.

A szombati Pride-on ugyanis nagyon sok fiatal volt, akik a koruknál vagy az eddigi politikai érdektelenségüknél fogva jövőre elsőszavazók lesznek. Akikről persze gondolhatja Orbán Viktor, vagy Rogán Antal, hogy ők számukra érdektelen réteg, hiszen az idősek úgyis nagy számban állnak ki a Fidesz mellett.

Ez a gondolatmenet viszont éppen a családi kérdésekkel nem számol. Egyre több olyan fiatal van ugyanis, aki nem akar ilyen elnyomó rendszerben élni. Ők ellentétben a nagyszüleik generációjával szemben nem félnek a propaganda által kreált vagy eltúlzott veszélytől. Látják viszont már, hogy az oktatási rendszer ezer sebből vérzik, hogy egyes embercsoportokat a hatalom margóra tesz, és azzal is szembesülnek, hogy a kedvenceiket – akár a drog-, akár az egyelőre jegelt „ellehetetlenítési” törvény okán – megpróbálhatja a hatalom elhallgattatni. 1998-ban egy azóta cserbenhagyott (első és második szavazó) generáció fogta a nagyanyja és a nagyapja kezét, kísérte el őket a szavazófülkébe, és húzta be akkor helyettük az X-et a Fideszre. Meggyőzve az időseket arról, hogy az ő jövőjükről van szó.

Persze Orbán Viktor bízhat abban, hogy a kormányzati agymosás, amely már most is fullra van pörgetve – és ami a következő tíz hónapban még agresszívebb lesz –, majd egyben tartja a szavazótábort. De könnyen lehet, hogy amikor a Fidesz idős szavazóinak az unokái azt mondják, hogy ha Orbán marad, akkor ők elmennek és ez lesz számukra a választás tétje, akkor a családszerető magyarok a mostani hétvégéhez hasonlóan csalódást fognak a miniszterelnöknek okozni.