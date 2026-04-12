Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Orbán Viktor szavazott, majd külföldi és magyar újságírók kérdéseire válaszolt. Többek között azt, hogy Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent.

Arra a kérdsére pedig, hogy a Tisza Párt elnökének gratulálna-e, ha győzne: „Igen, én mindig betartoma a civilizácóis szabályokat.”

Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – szólt egy másik kérdés. Nagyot – mondta.

