Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Nagy Fidesz-vereség esetén.

Orbán Viktor szavazott, majd külföldi és magyar újságírók kérdéseire válaszolt. Többek között azt, hogy Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent. 

Arra a kérdsére pedig, hogy a Tisza Párt elnökének gratulálna-e, ha győzne: „Igen, én mindig betartoma a civilizácóis szabályokat.”

Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – szólt egy másik kérdés. Nagyot – mondta.

Óriási választási részvételi csúcs készül? Itt az első óra adata!

A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Ezen sok múlhat: itt van két beszédes adatsor az előző választásokról – A hét ábrája

Így alakultak a korábbi részvételi adatok.

Lehet csalni a szavazatok számolásakor?

Lehet csalni a szavazatok számolásakor a vasárnapi választásokon?

Tényleg oda kerül a szavazatunk, ahova szánjuk? Tökéletes rendszer nincs, de hogyan és mennyire lehet csalni a magyar választásokon a szavazókörökben?

Budapest felkészült a választásra

Ma letették az esküt a fővárosi szavazatszámláló bizottságok utolsóként érkező tagjai.

Több szavazatszámlálója lesz a Tiszának, mint a Fidesznek

Nem kevesebb, mint 19 ezer pártdelegáltat küld a Tisza Párt a szavazatszámláló bizottságokba.

Négy kilogramm robbanóanyag nem lett volna elég felrobbantani a Török Áramlatot – mondja a szakértő

A Szerbiában felfedezett robbanóanyag mennyisége sem a Török Áramlat gázvezeték megsemmisítéséhez, sem jelentős roncsolásához sem lett volna elég. 

Megtévesztő e-mailekkel kezdték el bombázni a magyar szavazókat

Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, melyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják a címzetteket. 

Hann Endre még határozottabbá vált a Medián méréseiben

Merem állítani, hogy a Tisza nyeri a választást – mondta a Medián vezetője a Klubrádiónak. 

Elindult Amerikában a szavazás, több mint 5 ezer főt várnak

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.

