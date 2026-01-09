4p
Közélet A hét margójára Választás 2026 Orbán Viktor

Orbán Viktor is megkapja, ami régóta kijár neki?

Vég Márton
Vég Márton

Jegyzet arról, hogy a kormányfő azt ígérte, minden kérdésre válaszolni fog az évindító sajtótájékoztatóján. Nekem maradt kérdésem: tényleg nincs kormányzati felelősség az MNB-botrányban?

Régóta eldöntendő kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán Kormányinfókra járni, hiszen ott garantáltan csak a már unalomig ismert kormányzati frázisok hangzanak el, kevés érdemi információhoz lehet hozzájutni. Ezúttal viszont elhangzott néhány kulcsmondat Orbán Viktor miniszterelnök évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján, hétfőn. Csak erős túlzással lehet amúgy a kormányzati performanszt sajtótájékoztatónak nevezni, ugyanis eleve nem engedtek be minden újságírót, akit pedig beengedtek, annak csak egy kérdés jutott, vagyis bármit válaszolhatott a kormányfő, arra nem lehetett visszakérdezni.

Számomra a legfontosabb mondatok az MNB-botránnyal kapcsolatban hangzottak el. Íme:

Nem tudok érte felelősséget vállalni. Az illetékes szervek le fogják folytatni az eljárásokat, és mindenki megkapja azt, ami jár a föltárt tények alapján. Nem híresztelések alapján, hanem dokumentált, bizonyított tények alapján. Ezt várom, hogy ez bekövetkezzen, és ez be is fog következni

 – fogalmazott a kormányfő. Itt jó lett volna visszakérdezni.

Egyrészt eleve az egész jegybanki botrány abból indult ki, hogy egy állami szerv, jelesül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) lefolytatott egy eljárást, amely végén kimondták: a jegybanki alapítványok alatt létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot. Ezt pedig nem híresztelés, hanem évekig tartó vizsgálat és feltárt tények után állapították meg.

Orbán Viktor nem válaszolt minden kérdésre
Orbán Viktor nem válaszolt minden kérdésre
Fotó: MTI

Az pedig visszatérő állítása a kormánynak, hogy a jegybank független, a kormány tehát nem tehet semmiről, és semmilyen felelősség nem terheli azért, mert a jegybanki alapítvány alá átláthatatlan cégháló és tőkealapok szövevénye épült ki, ahonnan magánzsebekbe is vándorolhattak közpénzek, ráadásul százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés is bekövetkezhetett.

Itt is vissza lehetett volna kérdezni. Ugyanis éppen lapunk írta meg, hogy legalább két, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányrendelet is hozzájárult ahhoz, hogy a jegybank alapítványai megvalósíthatták az ÁSZ által gyanúsnak ítélt ingatlanberuházásaikat. A jegybank által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány építkezéseit nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a kormány. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások egyik sajátossága, hogy külön kormánymegbízott koordinálja őket. Ebben az esetben ez a feladat a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottra hárult, aki nem más, mint a korábbi fideszes józsefvárosi polgármester, Sára Botond.

Tényleg nincs kormányzati felelősség, miniszterelnök úr? Akkor a kormánymegbízott mit csinált? A kormányrendeletek miért születtek? Abban viszont egyetértünk, hogy én is azt várom, mindenki megkapja azt, ami neki jár. Viszont az a gyanúm, hogy ehhez új rendőrségi és ügyészségi vezetőkre, valamint új kormányra is szükség lesz.

A másik fontos kulcsmondat Orbán Viktortól pedig ez volt:

A brüsszeli és a magyar út között kell választania Magyarországnak a 2026-os parlamenti választáson.

Ez az állítás a saját maga politikai szempontjából biztosan így van. Azt már régen megszoktam, hogy a kormányfő a világpolitika egyik nagy szereplőjeként és ismerőjeként tünteti fel magát. A mostani beszédének is legalább a kétharmada különböző világpolitikai megfejtésekből állt. A brüsszeli szó 31-szer hangzott el benne, mindig negatív kontextusban.

A keretezést értem, de az teljesen hamis: nem a brüsszeli és a magyar út között kell választani tavasszal. Orbán természetesen saját magát azonosítja a magyar úttal, csak az lehet a magyarok útja, amerre ő szeretne menni. Igazából több magyar út van. A választás legfőbb tétje, hogy folytatódhat-e tovább a NER, a korrupció, vagyonok kiszervezése vagyonkezelő alapítványokba, vagy végre talán vége lesz ennek. 

Én is a magyar utat választom, de az garantáltan nem arra megy, amerre Orbán mondja.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új közösségi pártfinanszírozást jelentet be Magyar Péter

Új közösségi pártfinanszírozást jelentet be Magyar Péter

A Tisza Párt vezetője a szervezet Szépvölgyi úti irodájában tartott háttérbeszélgetésen mutatta be az új megoldást, amivel a választásokig szeretnék megsokszorozni bevételeiket.

Szétesett a Fidesz Ajakon

Szétesett a Fidesz Ajakon

Egyhangú döntéssel oszlatta fel magát a helyi alapszervezet.

Fordulat a botrányos lombkornasétány ügyében

Fordulat a botrányos lombkoronasétány ügyében

Gyanúsítottként hallgatták ki a volt polgármestert.

Ezt kérdezné Magyar Péter a Kormányinfón – kaphatunk egy extra szabadnapot?

Ezt kérdezné Magyar Péter a Kormányinfón – kaphatunk egy extra szabadnapot?

Három kérdést tenne fel Gulyás Gergelyéknek a Tisza Párt elnöke.

A kemény fagy biztos, a gazdasági növekedés remény, az amerikai védőpajzs csak lehetőség

2026 első kormányinfóján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel volt a vendég a megszokott Gulyás Gergely – Vitályos Eszter kettős mellett. Mínusz 15-20 fok jön reggel, a MÁV pályaudvarait fűteni fogják, és megnyitják mindenki előtt. Fidesz-kongresszus hóban-fagyban is lesz, és az is kiderült, hogy egyelőre nincs részletes kampányprogramja a Fidesz-KDNP-nek. Azt sem tisztázták még, Orbán Viktor mikor és hova utazik az országon belül a kampányidőszakban. Gulyás arra is válaszolt, volt-e repülőrajt tavaly.

Orbán Viktorék kiemelten figyelnek a hajléktalanokra is?

A kormányfő szerint mindenkinek jut hely.

„Szánalmas és komolytalan”, amit a rendőrség a gyermekvédelmi intézményekben művel

„Szánalmas és komolytalan”, amit a rendőrség a gyermekvédelmi intézményekben művel – véli egy korábbi vezető

A korábbi gyermekvédelmi vezető szerint szakmai tartalma nincs annak, hogy akár naponta négyszer is rendőrök jelennek meg a gyermekotthonokban.

Házi őrizetben is kaszál Schadl György, már közel negyedmilliárdot keresett

Házi őrizetben is kaszál Schadl György, már közel negyedmilliárdot keresett

Megy az üzlet, hiába a felfüggesztés.

Alkotmánybíróság: visszautasítjuk a rólunk szóló álhírt

Közleményben reagáltak arra, hogy az Alkotmánybíróság egy elnöki rendszeren dolgozna. 

Mecset épül az osztrák határhoz közeli városban

Mecsetet nyitnak várhatóan már a jövő hónapban Szombathelyen  – közölte a Magyar Iszlám Közösség szerdán a közösségi médiában.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168