Orbán Viktor jogi lépéseket ígért a Trump-tornádó után

Azzal kapcsolatban, hogy elnök nyilvánosságra hozta, hogy a különféle amerikai szervek mennyi pénzt juttattak különféle programokra (USAID), és Magyarországon is aktív civilszervezetek is kaphattak pénzt, Orbán Viktor a szokásos „sorosozás” mellett azzal reagált, hogy konkrétan megnevezte az Amerikából támogatott, szerinte Magyarországot is támadó médiatermékek közt a Politicót, szavai szerint,

a Politico is mindenhonnan kapott pénzeket, miközben az újság egyfolytában ekézte a magyar kormányt.

Elárulta, az amerikai elnök lépéseit a korábbi demokrata finanszírozások leállítására a Fidesz berkeiben csak „Trump-tornádóként” emlegetik, majd arról is beszélt a riporter kérdésére, hogy a külföldről pénzelt szervezetek munkáját jogilag el kell lehetetleníteni Magyarországon, és lépéseket ígért.

A miniszterelnök megígért egy gazdasági megállapodást is Amerikával, erről itt írtunk: