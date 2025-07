Orbán Viktor jól megemelte a miniszterek fizetését

Július elsejétől több tucat miniszter és államtitkár, valamint politikai felsővezető kap a korábbinál magasabb állami fizetést, miután Orbán Viktor így döntött. A kormányfő idén sem bajlódott azzal, hogy az egyéni teljesítményt értékelje eltérő mértékű növekménnyel. Ehelyett egységesen, és a hivatalos 2024-es 3,7 százalékos inflációt meghaladó mértékben, 9,8 százalékkal emelte a fizetéseket – bár nem mindenkinél – írja a Hvg.hu.

A miniszterelnök – miután erre egy ideje törvény hatalmazza fel – elvileg saját belátása szerint bármennyivel emelhette volna a miniszterek és államtitkárok fizetését, de ragaszkodott az évek óta folytatott gyakorlatához. Eszerint minden év július elsejétől a tárcavezetőknél a KSH adatai szerinti előző évi bruttó havi átlagbér hatszorosát, míg az államtitkároknál 4,5-szeresét határozza meg bruttó fizetésként.

Így történt ez a legtöbb esetben most is. Az alap tehát a KSH szerinti, 2024-es havi bruttó 646 800 forintos átlagbér – ami úgy átlag amúgy, hogy az emberek többsége ennél valójában kevesebbet keres, hiszen a medián bér csak havi bruttó 520 ezer volt.

Akárhogy is, az Orbán-kormány miniszterei az emelés után júliustól 3,88 millió forintot kapnak, míg egy államtitkárhoz az augusztusi utalásnál 2,91 millió forint érkezik.

Eddig a miniszterek havi bruttó 3,53 milliót kerestek, ami most 350 ezerrel nő júliustól, míg az államtitkárok bére 250 ezer forinttal emelkedik. Általában tehát a miniszterek és az államtitkárok is egyaránt szűk 10 százalékos bérfejlesztést kaptak. Ez az országos tendenciának megfelelő visszalépés, hiszen tavaly júliusban 14 százalékkal emelte pénzeket Orbán.

Néhányan viszont nem a kisebb emelés miatt bosszankodhattak, hanem azért, mert egyáltalán nem kaptak pluszpénzt. Nem sokan voltak ilyenek, csak két miniszter maradt ki a béremelésből. Lantos Csaba energiaügyi és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy fillérrel sem kap többet júliustól, így azzal a havi bruttó 6,36 millióval kell beérniük, amit a tavalyi, esetükben ráadásul 27 százalékos emelés óta kapnak.

Nagy Márton kimaradt a fizetésemelésből, már így is több, mint 6 milliót keres havonta

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Orbánnak amúgy júliustól szintén, automatikusan nőtt a miniszterelnöki fizetése, amit a törvény az előző évi havi bruttó átlagbér 8,1-szeresében állapít meg, így a kormányfői juttatása már eléri a havi bruttó 5,24 millió forintot.

A kormányfő havi bevétele azonban csak látszólag marad el a két csúcsminiszter fizetésétől, mert velük ellentétben Orbán országgyűlési képviselő is, parlamenti javadalmazása pedig havi bruttó 2 millió pluszbevételt jelent. De így van ezzel a miniszterek és államtitkárok többsége, hiszen ők is képviselők. Rogán Antal például 3,88 millióra emelt miniszteri fizetése mellé kapja a 2 milliós képviselői apanázst, bár

Rogánnak a politika szinte csak hobbi ahhoz képest, hogy legendás találmányával a korábbi években összesen 1,3 milliárd forintot keresett, és annak jogdíjából tavaly is havi 38 millió forint plusz jött be.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nem képviselő, így neki csak a 3,88 milliós havi bruttója a politikai fizetése, de ezt ő is ki tudja kiegészíteni mással. Mint a HVG is írt róla nemrég a politikusok nyilvánosságra hozott jövedelemadó nyilatkozatai alapján, Szalay-Bobrovniczkynek tavaly a miniszteri fizetése mellett üzleti érdekeltségei révén volt még plusz 1,5 milliárd forint külön adózó jövedelme is.