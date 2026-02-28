1p
Orbán Viktor katonákat és rendőröket küldött a százhalombattai finomító védelmére

mfor.hu

Terepszemlét tartott a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Százhalombattán kezdte a napot, ahol terepszemlét tartott a Mol kőolajfinomítójában. A Facebookon közzétett videóban elmondja, hogy a battai finomítóban készül a benzin és a dízel a magyar autókba. Tegnap óta pedig katonák és rendőrök őrzik a stratégiai létesítményt, amelyben jelenleg a stratégiai készleteit használják a Barátság vezetéken érkező kőolaj helyett, mivel azon keresztül továbbra sem jön olaj. A miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolja a magyarokat, ezért nem indítja újra a kőolajszállítást az orosz támadásban korábban megsérült vezetéken. A finomító védelmére is azért van szükség, mert „Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől”.

