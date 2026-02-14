Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

Február 14-én tartotta 27. évértékelőjét Orbán Viktor. A miniszterelnök szokás szerint a Várkert Bazárban beszélt, a meghirdetett délelőtt 11 órás kezdéshez képest jelentős késéssel, egy hatalmas „A Biztos Választás”-felirat alatt.

Kavecsánszki Ádám, a Fidesz Polgári Magyarországért Alapítványának főigazgatója egy kiadós „magyarpéterezéssel” kezdte az évértékelő felvezetését, ezután érkezett a miniszterelnök megtartani a beszédét.

Orbán Viktort is izgatja, hogy mi lesz 2026-ban, azonban szerinte előtte el kell számolni a 2025-ös évvel. Mint mondta, 2025-ben folytatódott az orosz-ukrán háború, azonban ebből az Egyesült Államok 2025-ben Donald Trump érkezésével kiszállt. A miniszterelnök emellett azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a háború nem tört volna ki, ha Trump lett volna az elnök. Szerinte Joe Biden korábbi demokrata elnök minden európai országot – kivéve Magyarországot –, belekényszerítette a háborúba. Orbán Viktor szerint ez a szuverén külpolitika fontosságát mutatja, emellett kijelentette:

„sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék a vétójogunkat.”

Mit vállaltak?

Mint mondta, azt vállalták, hogy Trump visszatérése után Magyarország a történelem főutcáján jár majd, szerinte ez így is lett. Hozzátette, hogy a világban új ipari forradalom zajlik, ebben Európa nem tud részt venni, csak elszenvedője a világméretű gazdasági átalakulásnak. Ennek okai Orbán Viktor szerint a túlzott energiaárak, valamint a túlszabályozás. 2025-ben tárgyalt az energiavásárlásról az amerikai, a török és az orosz elnökkel is – mondta.

Orbán Viktor szerint Trump fellázadt a „liberálisok globális méretű média- és jogszervezeteinek hálózata” ellen, szerinte a szuverenitást veszélyeztető, „brüsszeli szervezeteket” az áprilisi választás után el fogják takarítani. Álcivileket, megvásárolt bírákat, újságírókat emlegetett itt.

A miniszterelnök szerint fontos megbecsülni az amerikai barátságokat, mert „ők leplezik le a brüsszeli manipulációt”. Hozzátette, akik a szabadságot szeretik, azoknak nem Kelettől kell tartaniuk, hanem Brüsszeltől.

Kijelentette:

„a putyinozás primitív.”

Gazdasági vállalások

Orbán Viktor szavai szerint soha ennyi beruházás nem valósult meg Magyarországon, mint a jelenlegi politikai ciklusban, megdőlt 2025-ben az amerikai beruházási rekord is. A miniszterelnök ezután felsorolta a kormány adóintézkedéseit, többek közt az anyák szja-mentességét, ingatlanvásárlási kedvezményeket, családi támogatásokat, a fegyverpénz kifizetését. Szerinte 210 ezerrel több gyermek született meg 2010 óta a kormány családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően.

Az infláció megfékezésével kapcsolatban azt mondta, hogy januárban ez 2 százalék volt. Az árrésstopot, a kötelező akciózást is említette a kormány ezt érintő sikeres intézkedései közt.

Kapcsolódó cikk Nem akármilyen terhet rakott a friss infláció Varga Mihályék vállára Az MNB legutóbb közel másfél éve vágott kamatot.

Az Otthon Start programot és a 14. havi nyugdíj bevezetését is említette a kormány által nem vállalt, de végrehajtott intézkedések közt. Ide sorolta a 11 százalékos 2026-os minimálbér-emelést is.

A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban elmondta, 50 tonna drogot vontak ki a feketepiacról, és több mint 2 milliárd forint értékben foglaltak le ehhez köthető vagyont.

Mit tervez a Fidesz?

A következő négy évre vonatkozóan Orbán Viktor így fogalmazott:

„amit vállaltunk, azt megcsináljuk, és ez így lesz a következő négy évben is.”

Szavai szerint a Fidesz programjai azért állnak abból, hogy „folytatjuk”, mert hosszú távú, több éven át tartó programokat hajtanak végre. Mint mondta, a kormány célja, hogy minden munkaképes magyar dolgozzon, ehhez további munkahelyteremtésre lesz szükség. Hozzátette,

„a kormány célja az 1 millió forintos átlagbér, az Otthon Startot addig megtartják, amíg minden fiatalnak lesz otthona, 2029-ig minden anya szja-mentes lesz és a 14. havi nyugdíjat teljes egészében bevezetik.”

Támogatók közt beszélt a miniszterelnök

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mi lesz 2026-ban?

A Balmazújvárosban tartott időközi választáson nyert a Fidesz (itt nem indult Tisza-jelölt – a szerk.), Orbán Viktor ezt sikernek könyvelte el. Szerinte mikor két hónap múlva megnyerik az országgyűlési választást, „csendes derűvel” fogadják majd.

Mint mondta, az országjáráson azt tapasztalta, hogy migráció és Ukrajna támogatásának ügyében a kormánnyal értenek egyet az emberek. Szerinte a kormánnyal vannak a munkából élők és az idősek is. Elszántságot és akaratot lát a politikai közösségen, ami győzni fog.

Orbán Viktor szerint meglepően sok fideszes fiatal van, szavai szerint „ők valóban szeretik a hazájukat, a kormánnyal vannak, mernek valóban lázadni Brüsszel ellen”.

Kijelentette, hogy nemzeti közösséget, közösséget csak összefogásból és szeretetből lehet építeni. Szerinte bármilyen gyűlölködő az ellenfél, ők hisznek a szeretet és az összefogás ereje mellett, a választási kampány során szerinte ennek kellene lennie a vezérfonalnak.

A DK, a Tisza és a nagyvállalatok

A miniszterelnök beszédében többszöri fordulatként előjött, hogy Brüsszel kitartottjának és Brüsszelből vezéreltnek nevezte a DK-t és a Tisza Pártot, egyebek mellett arról beszélt, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen alapította a Tiszát, a DK-ról pedig azt mondta, hogy „már rég eladta a lelkét”.

Szerinte a globális tőkepiaci hatalmak is beszálltak a választási kampányba, a pénzügyi világ, az olajcégek és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani. Konkrétan megnevezte a Shellt és az Erste Bankot, szerinte „a két nagyvállalat a brüsszeli elittel együtt profitál a háborúból, ők a halál vámszedői, a háború kutyái.” A miniszterelnök ezt a gondolatmenetet azzal kötötte össze, hogy Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke a Tisza gazdasági szakértője lett, míg a Tisza Párt költségvetési- és adópolitikai szakértője, Kármán András korábban az Ersténél dolgozott.

A miniszterelnök ezután több szektor megadóztatásáról beszélt, úgy fogalmazott, hogy 2010 óta összesen 14 956 milliárd forintot vettek el a bankoktól és a multiláncoktól, szerinte ezt a Tisza kormányra kerülése esetén „elvennék a családoktól” és visszaadnák a vállalatoknak.

Szerinte a „deja vu-élmény” nem véletlen. 2002-ben már figyelmeztették a választókat, hogy a baloldali kormány elveszi a korábbi kormányzati támogatásokat, ez meg is történt, majd idővel a csőd is jött – igaz, a miniszterelnök a gazdasági világválság hatásairól nem tett említést, hanem az egészért az akkori kormányzatokat hibáztatta.

Választások

Orbán Viktor szerint Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Szerinte a 2026-os áprilisi választás lesz az utolsó a háború előtt, kilenc országban már van sorkatonai szolgálat. Mint mondta, amíg kormányon maradnak, nem küldenek fegyvert, nem adnak pénzt, és nem mehetnek magyar katonák Ukrajnába.

A miniszterelnök szerint az ő politikai közösségük nemcsak egy közösség, hanem egy hivatás. Ennek lényege, hogy megőrizzék a magyarországi szuverenitást és függetlenséget. Szerinte régen egész Európa így gondolkodott, mostanra azonban nyugatabbra ez már nem így van. Kijelentette:

„magabiztos nyugalom, egy olyan világ, amiben otthon érezzük magunkat, és azt akarjuk, hogy ez így is maradjon – ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás.”

Szerinte az a cél, hogy „Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen”, de ezért még sok munkájuk van. A beszédet lezárva végül kölcsönvette Donald Trump egyik kedvenc jelszavát, az „America First” helyett elhangzott a „Magyarország az első”.