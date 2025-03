Orbán Viktor ki akarja léptetni Magyarországot az EU-ból?

„A Fidesz Alaptörvény-módosítási javaslata a kettős állampolgárságról szembemegy az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel és ezzel az uniós szabályokkal” – posztolta k Facebook-oldalára Szabó Tímea. Óbuda-Békásmegyer országgyűlései képviselője arra a következtetésre jutott, hogy

„ha mégis áttolná ezt Orbán, az azt jelentené, hogy Magyarországot ki akarja léptetni az Unióból (és az EJEE-ből). (...)”

Szabó szerint jó hecckampány ez megint, de többek között az is kérdés, hogy a Fidesz valóban ki akarja-e utasítani a határon túli magyarokat, mert a módosítás rájuk is vonatkozna, de minimum rossz precedens teremtene arra, hogy elkezdjék a határon túli magyarokat is listázni. A kormánykritikus civilek, újságírók, politikusok listázása persze jó rákosista módon már javában zajlik.

