Orbán Viktor kiebrudalta Matolcsy Györgyöt egy újabb posztról is

A tisztségváltás mellett Matolcsy számára nagyobb fejfájást okozhat, hogy az új vezetés és az Állami Számvevőszék vizsgálni kezdte a jegybanki alapítványok működését. A Pallas-alapítványokba korábban bevitt 226 milliárd forint, illetve a Neumann János Egyetemet fenntartó alapítvány 127 milliárdja is eltűnt, legalábbis a nyilvános adatok szerint. Az ÁSZ feljelentése alapján a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Kormányzótanácsában minden tagországot egy kormányzó képvisel, Magyarország esetében ezt a tisztséget hagyományosan a jegybankelnök tölti be.

Persze ennél nagyobb baja is lehet most a volt jegybankelnöknek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!