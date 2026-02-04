1p
Közélet Orbán Viktor Orosz-ukrán konfliktus

Orbán Viktor kiutasításokról döntött

mfor.hu

A kényszersorozáson részt vett ukrán személyeket érinti. 

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az elmúlt napok orosz–ukrán háborús fejleményei miatt haladéktalanul kiutasítanak minden kényszersorozásban részt vevő ukrán személyt Magyarországról. (Bár szakértők megosztottak abban a tekintetben, hogy valóban kényszersorozás történik-e.)

Orbán Viktor bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, miután a napokban egy újabb magyar állampolgár „esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának”. 

A kormány úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk – közölte a miniszterelnök. 

Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett videóban az érintett katona édesanyja is megszólal. A nő elmondta, hogy hívták, mert nem tudtak róla semmit, majd értesítették őket, hogy meghalt. A kormány felvette a kárpátaljai családdal a kapcsolatot, és „természetesen minden segítséget megadunk”. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyelőre nem találni az MSZP-t az induló pártok között

Eddig 12 pártot vettek nyilvántartásba a 2026-os választásokra, de az MSZP nincs köztük.

Elszakadt a cérna Karácsony Gergelynél: az Európai Bizottsághoz fordul

A kormány nem helyezheti a jog fölé magát – véli a főpolgármester. 

Ítéletet hirdettek Maja T. ügyében

Nyolc év fegyházra ítélték. 

Megvan Magyar Péter évértékelőjének időpontja is

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentette be. 

Tulajdonosváltás az egyik internetes portálnál

Máshoz került az Azonnali. 

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Elutasították a felülvizsgálati indítványt.

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

A köztársasági elnök határozatban döntött.

Jön az energiaszektor különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

Jön az energiaszektor egyszeri különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a januári rezsistop részleteiről döntő rendeletet, amelyet a miniszterelnök jegyez.

Bejött a TV2-nek Stohl András szerelmi élete

Felemásan alakultak az 5. hét nézettségi számai.

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A független Pintér Bence szerint erre a városi cég korrupciójának megállítása miatt lenne szükség.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168