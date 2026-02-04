Orbán Viktor kiutasításokról döntött

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az elmúlt napok orosz–ukrán háborús fejleményei miatt haladéktalanul kiutasítanak minden kényszersorozásban részt vevő ukrán személyt Magyarországról. (Bár szakértők megosztottak abban a tekintetben, hogy valóban kényszersorozás történik-e.)

Orbán Viktor bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, miután a napokban egy újabb magyar állampolgár „esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának”.

A kormány úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk – közölte a miniszterelnök.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett videóban az érintett katona édesanyja is megszólal. A nő elmondta, hogy hívták, mert nem tudtak róla semmit, majd értesítették őket, hogy meghalt. A kormány felvette a kárpátaljai családdal a kapcsolatot, és „természetesen minden segítséget megadunk”.