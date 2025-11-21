Orbán Viktor közeledni látja a budapesti békecsúcsot

A 28 pontos békejavaslat, amit Amerika letett az asztalra az orosz-ukrán háború befejezésére, és amelyről Volodimir Zelenszkij is megszólalt, Orbán szerint ezt azt jelenti, hogy „közelebb a budapesti békecsúcs, ez már az efelé vezető következő lépés.”
Ukrajna
A magyar kormányfő elmondta: Ursula von der Leyen elnökasszony pénzkérő levelére nemcsak elutasítást fogalmazott meg, hanem javaslatokat is tett.
Bóka János még Amerikában volt a héten, addig nem küldi el a levelet, amíg nem csak telefonon, hanem élőben is szóról szóra nem egyeztetik le. Ukrajnának a jelenlegi számítások szerint hozzávetőlegesen 136 milliárd euróra lenne szükség az elkövetkező két évben.
Orbán javaslata az, hogy vissza kell fordulni a zsákutcából. Szerinte az „unokáink” is eladósodnának, ha az EU felveszi a hitelt, amelyet fel akarnak venni. A lefoglalt orosz valutatartalék felhasználása pedig szerinte abszurd, Orbán ezt sem tudja támogatni. Magyarország ki akar maradni Ukrajna finanszírozásából.
Orbán Viktor szerint két dolgot tudtunk meg az ukrajnai korrupciós botrány kapcsán a háborúban álló Ukrajnáról: 1. Nagy összegek tűnnek el és nem oda jutnak, ahová az amerikaiak és az európaiak küldték. 2. Nincs Európának olyan ellenőrzési rendszere, amellyel nyomon követhetné, hová tűnnek a pénzek. Szerinte, ha pénzt küld az ember, ezt mindenképpen követni kéne. Orbán Viktor hangsúlyozta, nem csak nincs ilyen rendszer, de nem is akarnak ilyet kiépíteni.
A kormányfő később kifejtette azt is, Ukrajna nincs és belátható időn belül nem is lesz abban az állapotban, hogy szóba jöhessen, mint EU-s tagállam. Ehhez teljesíteniük kellene a csatlakozási feltételeket is.
Munkagazdaság
Orbán az európaitól független magyar gazdaságpolitikáról elmondta, ennek a színfalak mögötti szkanderezések is részei, az érdekeket össze kell hangolni. A magyar külképviseletnek is olyannak kell lennie, hogy a végső megállapodásban ott legyenek a magyar érdekek.
A magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugati gazdaságoktól: itt minden szabályozás a családokból indul ki, nyugat Európában egyéni alapú a gazdaság Orbán szerint. Hozzátette, hogy egy másik különbség, hogy a teljes foglalkoztatottság Magyarországon egy államcél.
Ha van munka, minden van, vagy minden lehet – mondta.