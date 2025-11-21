Orbán Viktor közeledni látja a budapesti békecsúcsot

A 28 pontos békejavaslat, amit Amerika letett az asztalra az orosz-ukrán háború befejezésére, és amelyről Volodimir Zelenszkij is megszólalt, Orbán szerint ezt azt jelenti, hogy „közelebb a budapesti békecsúcs, ez már az efelé vezető következő lépés.”

Ukrajna

A magyar kormányfő elmondta: Ursula von der Leyen elnökasszony pénzkérő levelére nemcsak elutasítást fogalmazott meg, hanem javaslatokat is tett.

Orbán Viktor már korábban is kijelentette, hogy Ukrajnával stratégiai partnerséget kell kötni, de nem vehető fel az Európai Unióba

Fotó: YouTube/M1

Bóka János még Amerikában volt a héten, addig nem küldi el a levelet, amíg nem csak telefonon, hanem élőben is szóról szóra nem egyeztetik le. Ukrajnának a jelenlegi számítások szerint hozzávetőlegesen 136 milliárd euróra lenne szükség az elkövetkező két évben.

Orbán javaslata az, hogy vissza kell fordulni a zsákutcából. Szerinte az „unokáink” is eladósodnának, ha az EU felveszi a hitelt, amelyet fel akarnak venni. A lefoglalt orosz valutatartalék felhasználása pedig szerinte abszurd, Orbán ezt sem tudja támogatni. Magyarország ki akar maradni Ukrajna finanszírozásából.

Orbán Viktor szerint két dolgot tudtunk meg az ukrajnai korrupciós botrány kapcsán a háborúban álló Ukrajnáról: 1. Nagy összegek tűnnek el és nem oda jutnak, ahová az amerikaiak és az európaiak küldték. 2. Nincs Európának olyan ellenőrzési rendszere, amellyel nyomon követhetné, hová tűnnek a pénzek. Szerinte, ha pénzt küld az ember, ezt mindenképpen követni kéne. Orbán Viktor hangsúlyozta, nem csak nincs ilyen rendszer, de nem is akarnak ilyet kiépíteni.

A kormányfő később kifejtette azt is, Ukrajna nincs és belátható időn belül nem is lesz abban az állapotban, hogy szóba jöhessen, mint EU-s tagállam. Ehhez teljesíteniük kellene a csatlakozási feltételeket is.

Kapcsolódó cikk Ukrajnáról vitáznának Orbán Viktorék az EP-ben Követelésnek vita lesz a vége?

Munkagazdaság

Orbán az európaitól független magyar gazdaságpolitikáról elmondta, ennek a színfalak mögötti szkanderezések is részei, az érdekeket össze kell hangolni. A magyar külképviseletnek is olyannak kell lennie, hogy a végső megállapodásban ott legyenek a magyar érdekek.

A magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugati gazdaságoktól: itt minden szabályozás a családokból indul ki, nyugat Európában egyéni alapú a gazdaság Orbán szerint. Hozzátette, hogy egy másik különbség, hogy a teljes foglalkoztatottság Magyarországon egy államcél.