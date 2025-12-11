1p
Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor köztársasági elnök lesz, ha veszít a Fidesz?

mfor.hu

A választás utánra készül a miniszterelnök. 

A 444.hu írt a Bloomberg nyomán arról, hogy Orbán Viktor vizsgálja, miként tarthatná meg hatalmát, függetlenül attól, milyen eredményt hoz a jövő áprilisi országgyűlési választás.

Bloombergnek nyilatkozó névtelenséget kérő forrás szerint egyes közvélemény-kutatások kétszámjegyű előnyt mérnek az ellenzéknek, Orbán felvetette annak lehetőségét, hogy átvegye az államfői tisztséget, és a törvények módosításával a legnagyobb hatalmú pozícióvá alakítsa azt.

Ahogy arra a portál emlékeztet az elnöki rendszer bevezetésének lehetőségét maga Orbán Viktor is említette a múlt hónapban. Rónai Egonnak az ATV-ben azt mondta arról, hogy ezt a beszélgetést minden választás után lefolytatták.

