Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet Európai Parlament Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki a legnagyobb ellenfele mellett

mfor.hu

Nem fogják kiadni Magyar Péter mentelmi jogát Daniel Freund szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálja elhallgattatni riválisát, de az Európai Parlament (EP) kiáll Magyar Péter mellett – olvasható a Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő a honlapján hétfőn megjelent írásban.

Harmadszorra csak sikerülni fog – gondolhatták a magyar hatóságok – olvasható a honlapon. Immár három külön indítványt terjesztettek be az Európai Parlamenthez Magyar Péter EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztése végett. A vádak: lopás és rágalmazás. Ha Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztenék, akkor ügyészek vizsgálatot indíthatnának ellene.

De úgy tűnik, a valódi indok e lépés mögött Magyar Péter növekvő politikai sikere hazájában, a magyarországi ellenzék vezetőjeként.

Népszerűsége egyre nagyobb nyomást gyakorol az Orbán Viktor miniszterelnök vezette Fidesz pártra, amely 15 éve első ízben hátrányban van a közvélemény-kutatási eredmények szerint. Ha választásokat tartanának holnap Magyarországon, akkor Magyar Péter pártja, a Tisza győzne – áll a honlapon olvasható írásban.

A képviselői mentelmi jog pontosan a választott képviselők védelmét szolgálja a politikai indíttatású üldöztetéssel szemben. Az Európai Parlament kedden fog szavazni a magyar indítványról, és nem fogja felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát.

„Abszurdak a Magyar Péter elleni vádak. Orbán lejárató kampánnyal próbálja kiiktatni politikai ellenfelét. Az Európai Parlament visszautasítja, hogy ilyen módon eszközként használják. Nem fogjuk felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát! Orbán manőverével bizonyítja, hogy mennyire kétségbeesett.

A Fidesz jelenleg lemaradásban van Magyar Péter Tisza pártjával szemben a közvélemény-kutatásokban. A Tisza fenyegeti Orbán hatalmi monopóliumát, és megnyerheti a 2026-os választásokat. Orbán minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt elkerülje" – idézik a honlapon Daniel Freundot.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Kicsapta a biztosítékot az ukrán elnök azzal, amit az uniós csatlakozásról mondott.

Toroczkai László a parlamentben szólal fel

A Mi Hazánk mindenképp megtámadja majd az áprilisi választások eredményét

Toroczkai László pártelnök ezt hétfőn napirend előtt jelentette be a parlamentben.

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

Lyukas cipőket dobtak a miniszterelnök irodájának otthont adó épület elé, ezzel kifejezve, hogy a szociális ágazatban dolgozók nem tudnak megélni a fizetésükből.

Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

„A MET megtette a szükséges jogi lépéseket, folytatja a felújításokat. A beérkező adományok és felajánlások lehetővé teszik, hogy a Fővárosi Kormányhivatal felújítási kéréseit befejezzük. A munkálatokat folyamatosan dokumentáljuk” – közölte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET).

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

A Republikon kutatása szerint 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál.

Felzárkózó települések 2.

Aprópénzből igyekeznek valóra váltani Matolcsy György álmát

300 ezer magyar ember él afrikai szintű szegénységben, az ő életüket változtatná meg a Felzárkózó Települések program. Ezt a Belügyminisztérium 1-2 milliárd forinttal indította el, s ma már az a cél, hogy a Brüsszelből guruló eurók leérjenek a legszegényebb emberekhez. Az uniós támogatás a töredéke annak, amelyet a kormány a Magyar Falu programra költ, és a fő koordinátor, a Máltai Szeretetszolgálat is szűkösnek éli meg a forrást. Eközben sok házban nincs vízvezeték, néhányan pedig a szomszédaiktól bérelnek fáskamrát 50-70 ezer forintért lakhatási céllal. A kiút akár 30-50 évig is tarthat.

Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

„Tapintható a feszültség a faluban.”

Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

Kongresszust tartott a DK, bemutatták az egyéniben induló képviselőjelölteket.

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Bejelentést tett a Tisza elnöke.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168