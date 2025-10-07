Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki a legnagyobb ellenfele mellett

Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálja elhallgattatni riválisát, de az Európai Parlament (EP) kiáll Magyar Péter mellett – olvasható a Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő a honlapján hétfőn megjelent írásban.

Harmadszorra csak sikerülni fog – gondolhatták a magyar hatóságok – olvasható a honlapon. Immár három külön indítványt terjesztettek be az Európai Parlamenthez Magyar Péter EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztése végett. A vádak: lopás és rágalmazás. Ha Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztenék, akkor ügyészek vizsgálatot indíthatnának ellene.

De úgy tűnik, a valódi indok e lépés mögött Magyar Péter növekvő politikai sikere hazájában, a magyarországi ellenzék vezetőjeként.

Népszerűsége egyre nagyobb nyomást gyakorol az Orbán Viktor miniszterelnök vezette Fidesz pártra, amely 15 éve első ízben hátrányban van a közvélemény-kutatási eredmények szerint. Ha választásokat tartanának holnap Magyarországon, akkor Magyar Péter pártja, a Tisza győzne – áll a honlapon olvasható írásban.

A képviselői mentelmi jog pontosan a választott képviselők védelmét szolgálja a politikai indíttatású üldöztetéssel szemben. Az Európai Parlament kedden fog szavazni a magyar indítványról, és nem fogja felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát.

„Abszurdak a Magyar Péter elleni vádak. Orbán lejárató kampánnyal próbálja kiiktatni politikai ellenfelét. Az Európai Parlament visszautasítja, hogy ilyen módon eszközként használják. Nem fogjuk felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát! Orbán manőverével bizonyítja, hogy mennyire kétségbeesett.

A Fidesz jelenleg lemaradásban van Magyar Péter Tisza pártjával szemben a közvélemény-kutatásokban. A Tisza fenyegeti Orbán hatalmi monopóliumát, és megnyerheti a 2026-os választásokat. Orbán minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt elkerülje" – idézik a honlapon Daniel Freundot.