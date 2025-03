Orbán Viktor lelőtte a csütörtöki Kormányinfó témáit

Szerdán ismét ülésezett a kormány, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a délutáni videójában arról számolt be, hogy ezen az ülésen szinte minden a falvakról szólt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy pályázatokat írnak ki a kistelepülések számára, amellyel a kisboltokat és a kiskocsmákat fogják támogatni, minden faluba visznek legalább egy ATM-et, és templomfelújítási programot is hirdetnek.

„A mai kormányülésen szinte minden a falvakról szólt. Szerintünk a falu nem a múlt, hanem a jövő, ezért a 2025-ös év a falvakban is az áttörés éve lesz” – mondta Orbán, aztán el is kezdte sorolni, hogy miért. A 2000 fő alatti települések – ez a KSH adatai szerint szerint durván 2400 települést jelent – hamarosan pályázhatnak majd azért, hogy az ottani kisboltok és kiskocsmák – utóbbi nem újdonság, február végén jelentették be, bár akkor még az 1000 fő alatti településekről volt szó – fejenként 3 millió forintos támogatást nyerhessenek el.

Minden a falvakról szólt ma a kormányülésen

Fotó: Facebook

Emellett a miniszterelnök megígérte, hogy minden faluba visznek legalább egy ATM-et, ami nem újdonság, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt héten jelentette be, hogy a kormány célként tűzte ki, hogy az ország összes településén legyen bankautomata. Lázár János építési miniszter aztán közölte, hogy hetek alatt 2000 új ATM-et fognak felszerelni országszerte, a bankok pedig a meglévő automatáikat nem szerelhetik le, ellenkező esetben akár 200 millió forintos bírságot is kaphatnak.

A kormány emellett templomfelújítási programot is hirdet a kistelepülések számára, Orbán szerint ugyanis „a falut nem leépíteni kell, hanem felépíteni”, ezen dolgoztak ma. A részletek minden bizonnyal holnap délelőtt, a Kormányinfón jönnek, de az induló témák már adottak.