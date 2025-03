Orbán Viktor ma osztja ki az első titkos feladatot a „Harcosok klubjának”?

– fogalmazott a miniszterelnök akkor, a bejegyzéshez egy közös fotót is mellékelt, amelyen szintén Menczer Tamással látható.

– mondta az egyik tag, aki szerint már most több ezren vannak a Harcosok klubjában. A részletekkel kapcsolatban kerestük a Kormányzati Tájékoztatási Központot, de egyelőre nem válaszoltak megkeresésünkre.

A Redditen terjedt el a hír, miszerint „400 nap” néven titkos Facebook-kampányt indít a Fidesz. Az akció állítólag már el is indult.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!