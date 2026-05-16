Orbán Viktor: „Magyar Péter szamárságokat beszél”

A volt miniszterelnök megszólalt a végkielégítésével kapcsolatban. Először bírálta ilyen élesen Magyar Pétert.

Bankárok, Shell, Soros-hálózat – Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ezek az erők költöztek be az új Magyar-kormánnyal a magyar állam kulcspozícióiba.

Miután ma interjút közölt a Magyar nemzet Orbán Viktorral, a volt miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta az újonnan hivatalba lépett Magyar Péter vezette kormányt, miközben bejelentette: törvény alapján járó végkielégítését jótékony célra adományozza.

„A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél”

– kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését a volt kormányfő, aki visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a Fidesz-kormány kifosztotta volna az országot. Állítása szerint a leköszönt kabinet az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az aranytartalékot pedig 36-szorosára növelte.

Orbán Viktor szerint a valódi veszély éppen most kezdődik.

A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a Gazdasági Minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba – sorolta. „Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk” – jelentette ki.

Bejegyzése végén Orbán Viktor közölte: végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza, és az adománylevelet is közzétette.

Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Energetikai államtitkár lehet Tótth András, aki korábban az MVM vezérigazgató-helyettese volt. Akár ő, akár más tölti be a pozíciót, nem lesz egyszerű dolga: Paks II., a rezsicsökkentés és az orosz energiafüggőség mellett számos más üggyel is foglalkoznia kell.

A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

Ő lesz a rendőrök hangja a kormányzati intézményben.

