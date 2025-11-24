Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

„Vége az Európai Uniós csúcsnak. Éppen most tekintettük át a 28 pontos béketervet, amelyet letettek az asztalra” – így kezdi legfrissebb Facebook-posztját Orbán Viktor.

Mint mondja, szerteágazó, ezer alkérdése van. Ezért egyetlen dolgot tud biztosan mondani, megállapítani a mai videókonferenciát követően:

„Brüsszel folytatni akarja a háborút úgy, hogy egyetlen egy fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlet sincs arra, hogy kellene pénzt szerezni. Ami ötlettel rendelkezik, az az, hogy a tagállamok dobják össze, vagy vegyünk fel közösen hitelt. Magyarország erre nem hajlandó. Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború érdekében. Itt tartunk most” – mondta a videókonferencia után a miniszterelnök.