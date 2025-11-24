1p

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

mfor.hu

Közvetlenül az Európai Uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

„Vége az Európai Uniós csúcsnak. Éppen most tekintettük át a 28 pontos  béketervet, amelyet letettek az asztalra” – így kezdi legfrissebb Facebook-posztját Orbán Viktor.

Mint mondja, szerteágazó, ezer alkérdése van. Ezért egyetlen dolgot tud biztosan mondani, megállapítani a mai videókonferenciát követően:

„Brüsszel folytatni akarja a háborút úgy, hogy egyetlen egy fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlet sincs arra, hogy kellene pénzt szerezni. Ami ötlettel rendelkezik, az az, hogy a tagállamok dobják össze, vagy vegyünk fel közösen hitelt. Magyarország erre nem hajlandó. Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború érdekében. Itt tartunk most” – mondta a videókonferencia után a miniszterelnök. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Folytatódik a politikai vita a budapesti közkerékpár-rendszer, a Bubi körül. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester olyan részleteket hozott nyilvánosságra, amit nem kellett volna.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

A saját pénzüket teszik Magyar Péter győzelmére sokan.

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója

A nagyobbik kormánypárt kongresszussal kezdi az új évet.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Összesen három és félmilliárd forintot oszt szét a kormány vidéki önkormányzatok között – mondta Navracsics Tibor. Hat várost kormánypárti, vagy az általuk támogatott jelölt vezet, de van egy, amelyet már tizenegy éve nem.

Magyar Péter, és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

A Tisza Párt vezére kifejezte nemtetszését Karácsony Gergely új főpolgármester-helyettest jelölő ötletével szemben. Vitézy Dávid hasonló álláspontot képviel.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

