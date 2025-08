Orbán Viktor: Majka a lóvéért fordult szembe a Fidesszel

Arról is beszélt, hogy Magyar Péterrel azért nem szabad vitatkozni, mert „bábember, mire Dopeman felajánlotta, hogy majd ő vitatkozik Magyarral helyette.

Megtudtuk azt is, hogy a miniszterelnöknek nincs kedvenc rap száma, Dopeman dalaiba is csak a műsorra készülve hallgatott bele. Orbán elmondta, hogy 2010-ben tudta, hogy a baloldalnak vége lesz, mert a baloldali programot ők, jobboldaliak fogják végrehajtani. A jobboldali pártok azt mondják, ők képviselik a szabadságot.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány által most hevesen kritizált Majka a „lóvéért” fordult szembe a Fidesszel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!