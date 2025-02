Orbán Viktor már a kitiltásnál tart

A Fidesz-KDNP Balatonfüredre kihelyezett frakcióülésén Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet Donald Trump hatalomra kerülésével érdemben megváltozott, erről a kormánypárti Magyar Nemzet írt.

„Az elmúlt 15 évben ellenszélben voltunk, most hátszelünk van” – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a korábbi globalista liberális ideológia Washingtonban elvesztette befolyását, helyette egy nemzeti gondolkodású, bevándorlásellenes kormány lépett hivatalba, amely Magyarországot partnerként kezeli. Szerinte „a Soros-hálózat elvesztette Washingtont, az új kormány megkezdte a hálózat felszámolását, ez pedig azt jelenti, hogy a dolláresőnek vége, Sorosék már csak Brüsszelre és az európai adófizetők pénzére számíthatnak.”

A miniszterelnök hozzátette: „De többet nem fogják guruló dollárokkal fizetni a zsoldosaikat Magyarországon. Politikai korrupció az, amikor valakit azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek. Ezen a ponton Orbán Viktor arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról."

Az igazi ellenfél: Brüsszel

„Hazánk igazi politikai ellenfelei Brüsszelben vannak. Meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába, meg akarják mondani, mi magyarok mit tehetünk és mit nem. Ők a Birodalom, és mi vagyunk a lázadók, akik ezt meg fogjuk akadályozni” – mondta a Magyar Nemzet szerint a kormányfő.

Orbán Viktor a háborús helyzetről is beszélt: „Trump elnök világossá tette, hogy békét akar, a béketárgyalások már el is kezdődtek a két nagyhatalom között, és ebből Európát kihagyták.” Kifejtette, hogy Magyarország továbbra is a fegyverszünetet és a békét támogatja, mert „a béke nekünk csak jól jöhet, csökkennek az energiaárak, felélénül a kereskedelem, erősödik a gazdaság.”

A beszéd végén a miniszterelnök azt ecsetelte hogy „mi vagyunk azok, akik lázadunk a Birodalom ellen, a magyarokért, hogy ne tudják ránk kényszeríteni Brüsszelből az akaratukat.” Állítása szerint „a kereskedelmi multik, az energiacégek, a külföldi bankok minél több profitot akarnak hazavinni innen is. Itt még tudnának ezek a cégek pénzt keresni, mert a magyar emberek érdekében eddig megakadályoztuk őket ebben.”