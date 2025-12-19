Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

A közvetlen háborús veszélyt szerintem sikerült elhárítani – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt Brüsszelben, az európai uniós csúcsértekezlet után tartott sajtótájékoztatóján, azt hangsúlyozva, hogy közvetlen, azonnali és súlyos veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye.
Az M1 aktuális csatornán élőben közvetített eseményen a miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami
„valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács”.
A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, „hogyan győzzük le Oroszországot”, a fennmaradó részben a cseh, a magyar és a szlovák politikusok arról beszéltek, „hogyan csináljunk békét” – mondta.
A miniszterelnök hangsúlyozta: azt a legendát terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz-ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont, most viszont kiderült, hogy ez nem így van, nem lehet erre a vagyonra apellálni.
Háborús pályára helyezi az Európai Uniót, hogy hadikölcsönt vesz fel Ukrajna támogatására. Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani „a háború ösvényére” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Brüsszelben.
Orbán Viktor az Európai Tanács hajnalba nyúló ülése után tartott sajtótájékoztatón rögzítette, Magyarország kimarad a befagyasztott orosz vagyon és a hadikölcsön ügyéből.
Hozzátette ugyanakkor, meggyőződése, hogy az európaiak „a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, most folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket”.
A kormányfő azt mondta, ez a feladat történelmi kihívás, ahhoz elképesztő politikai teljesítményre lesz szükség, nagyobbra, mint amit Horthy Miklós kormányzónak vagy Tisza István miniszterelnöknek végre kellett volna hajtania, de nem sikerült nekik.
Elmondta, ez a következő néhány év legnagyobb politikai feladványa.
Németország a fő veszély?
Egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnia Magyarországnak a háborúból, és jelen pillanatban kicsi az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak – mondta a miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az európai uniós csúcs után tartott sajtótájékoztatóján.
Orbán Viktor kijelentette: az EPP-nél van a felelősség, az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”, „onnan jön minden baj”. Hozzátette: az Európai Néppárt német, Németországban pedig lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos választás egyelőre nem várható, ezért annak az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak jelen pillanatban rendkívül kicsi.
„Ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna '14-ben is, meg kellett volna '39-ben is”
– fogalmazott.
Majdnem vétózott, de mégsem
Az EU-s tárgyalásokról szólva felidézte: volt egy olyan pillanat, amikor felvetődött benne, hogy az Ukrajnát támogató közös hitelfelvételt meg tudná vétózni, ugyanis a költségvetés módosításához egyhangúság kell. Jelezte: beszélt is erről mindenkivel, akivel kell, „a nagyfiúkkal”, de az a meggyőződés alakult ki benne, hogy Magyarország nem bírná ki, hogy egyszerre legyen az „összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk”, hogy „egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma”.
Ezért be kellett érni a kisebb céllal, hogy maradjunk ki a hitelfelvételből, amit el is értünk – szögezte le.
A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az unióban legyünk
– mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök.
Azt hangsúlyozta: egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, „ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban”.
„Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem, speciel, személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól”
– mondta Orbán Viktor.