Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

A közvetlen háborús veszélyt szerintem sikerült elhárítani – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt Brüsszelben, az európai uniós csúcsértekezlet után tartott sajtótájékoztatóján, azt hangsúlyozva, hogy közvetlen, azonnali és súlyos veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye.

Az M1 aktuális csatornán élőben közvetített eseményen a miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami

„valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács”.

A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, „hogyan győzzük le Oroszországot”, a fennmaradó részben a cseh, a magyar és a szlovák politikusok arról beszéltek, „hogyan csináljunk békét” – mondta.

A miniszterelnök hangsúlyozta: azt a legendát terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz-ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont, most viszont kiderült, hogy ez nem így van, nem lehet erre a vagyonra apellálni.

Kapcsolódó cikk Mi történt? Orbán Viktor és az uniós vezetők is ünneplik magukat Brüsszelben Kap is közös uniós pénzt Ukrajna, meg nem is.

Háborús pályára helyezi az Európai Uniót, hogy hadikölcsönt vesz fel Ukrajna támogatására. Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani „a háború ösvényére” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Brüsszelben.

Orbán Viktor az Európai Tanács hajnalba nyúló ülése után tartott sajtótájékoztatón rögzítette, Magyarország kimarad a befagyasztott orosz vagyon és a hadikölcsön ügyéből.

Hozzátette ugyanakkor, meggyőződése, hogy az európaiak „a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, most folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket”.

A kormányfő azt mondta, ez a feladat történelmi kihívás, ahhoz elképesztő politikai teljesítményre lesz szükség, nagyobbra, mint amit Horthy Miklós kormányzónak vagy Tisza István miniszterelnöknek végre kellett volna hajtania, de nem sikerült nekik.

Elmondta, ez a következő néhány év legnagyobb politikai feladványa.

Németország a fő veszély?

Egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnia Magyarországnak a háborúból, és jelen pillanatban kicsi az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak – mondta a miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az európai uniós csúcs után tartott sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor kijelentette: az EPP-nél van a felelősség, az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”, „onnan jön minden baj”. Hozzátette: az Európai Néppárt német, Németországban pedig lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos választás egyelőre nem várható, ezért annak az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak jelen pillanatban rendkívül kicsi.

„Ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna '14-ben is, meg kellett volna '39-ben is”

– fogalmazott.

Majdnem vétózott, de mégsem

Az EU-s tárgyalásokról szólva felidézte: volt egy olyan pillanat, amikor felvetődött benne, hogy az Ukrajnát támogató közös hitelfelvételt meg tudná vétózni, ugyanis a költségvetés módosításához egyhangúság kell. Jelezte: beszélt is erről mindenkivel, akivel kell, „a nagyfiúkkal”, de az a meggyőződés alakult ki benne, hogy Magyarország nem bírná ki, hogy egyszerre legyen az „összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk”, hogy „egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma”.

Kapcsolódó cikk Elvitték a balhét Orbán Viktor helyett az uniós csúcson – nem ő döntötte be az orosz vagyonos tervet Nem várt helyről jött a döntő ütés.

Ezért be kellett érni a kisebb céllal, hogy maradjunk ki a hitelfelvételből, amit el is értünk – szögezte le.

A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az unióban legyünk

– mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök.

Azt hangsúlyozta: egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, „ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban”.

„Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem, speciel, személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól”

– mondta Orbán Viktor.