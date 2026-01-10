Orbán Viktor már nagyon várja a tisztújító kongresszust

Orbán Viktor mai napját is egy Facebook-poszttal kezdte. Hiszen ma tartják a Fidesz-KDNP tisztújító kongresszusát. Formálisan is bejelenthetik a kormánypártok 106 parlamenti képviselőjelöltjét, valamint azt, hogy Orbán Viktor lesz-e a miniszterelnök-jelöltjük a tavaszi országgyűlési választáson.

Bár a január 5-i nemzetközi sajtótájékoztatón kijelentette: „Nincs nálam jobb”.

Tehát a miniszterelnök azt írja közösségi oldalán:

„Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk”

Azt is írja, hogy most itt vannak, amikor „brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik” akarják Magyarországot belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.

Szerinte: „nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja” – így vezeti fel reggel a mai tisztújító közgyűlést.