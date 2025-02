Orbán Viktor még mindig nem javította ki hibás vagyonnyilatkozatát, pedig már más kormánytagok is megtették

A K-Monitor idén is átnézte a képviselői vagyonnyilatkozatokat, és ahogy a korábbi években, idén is találtak ezekben hibákat. A K-Monitor még február elején jelezte is a problémákat az Országgyűlés mentelmi bizottságának, és ennek hatására péntekig már tizenkét országgyűlési képviselő, aki egyben kormányzati vezető egészítette ki a vagyonnyilatkozatát – de Orbán Viktorr nincs köztük.

A miniszterelnök, többekkel egyetemben, ugyanis rossz helyre írta be a jelenlegi, parlamenti képviselőségén kívüli állásait – egy olyan részébe a nyilatkozatnak, ahova egyértelműen a jelenlegi megbízatása előtti három évben szerzett jövedelmeinek forrását kellett volna beírnia.

Összesen 14 képviselő, kormányzati vezető követte el ugyanezt a hibát: Budai Gyula, Farkas Örs, Farkas Sándor, Hornung Ágnes, Illés Boglárka, Koncz Zsófia, Nacsa Lőrinc, Óvádi Péter, Orbán Viktor, Soltész Miklós, Szabó Tünde, Vargha Tamás, Vitályos Eszter és Zsigó Róbert.

Közülük csak Orbán Viktor és Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nem vette mostanáig a fáradságot, hogy javítsa a hibás részt.

„Nyilvánvalóan apróságnak tűnik a legalább tizenöt kormányzati vezető által elkövetett hiba ahhoz képest, hogy a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok sokszor köszönőviszonyban sincsenek egy képviselő valós anyagi helyzetével, a K-Monitor szerint mégis jól mutatja, hogy a rendszer a legapróbb és legártalmatlanabb részeiben is rossz és működésképtelen. A civil szervezet szerint az is beszédes, hogy számos kormányzati vezető még arra sem veszi a fáradtságot, hogy a vagyonnyilatkozat azt a részét helyesen töltse ki, amelyben a legalapvetőbb, nyilvánosan is elérhető adatokat kell feltüntetni”

- írja a K-Monitor. A részletek itt olvashatók.