Orbán Viktor meggyőződése, hogy Ukrajna be akar avatkozni a választásokba

A miniszterelnök rövid Facebook-videót közölt hétfő délután, amelyben arról beszélt, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”.

A miniszterelnök szerint a magyar nemzetbiztonsági szervezetek kiértékelték „ezt a legújabb ukrán támadást”, és megállapították, hogy „a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.”

Orbán ezután arról beszél, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága védelmében a mai napon arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

Orbán szerint ez egy összehangot támadássorozat

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Telex a posztot úgy értékeli, hogy a magyar és az ukrán kormány valóban több körben is üzengetett egymásnak a múlt héten. A kormányközi szájkarate legújabb menete azzal indult, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszólt Orbán Viktornak, amikor arról beszélt, „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást.” Orbán erre a Facebook-on magyarul válaszolt: „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút.”

A két vezető után a külügyminiszterek is üzengetési hadjáratba kezdtek, Szijjártó Péter és Andrij Szibiha X-en üzengetett egymásnak. Az ukrán külügyminiszter Orbán moszkvai mesteréről írt, mire Szijjártó azzal vádolta kollégáját, hogy az ukránok befolyásolni akarják a magyar választást, mert „olyan kormányt akartok, amely igent mond Brüsszelnek, és kész lenne Magyarországot belerángatni a háborútokba”.

Szibiha erre válaszul azt írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie, amiből Szijjártó miniszter azt a következtetést vonta le, hogy „az ukrán külügyminiszter épp most jelentette be, hogy az ukrán kormány részt vesz a magyar választásokon. A Tisza név alatt indulnak.”