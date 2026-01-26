2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Fidesz Tisza Párt Ukrajna Választás 2026 Orbán Viktor

Orbán Viktor meggyőződése, hogy Ukrajna be akar avatkozni a választásokba

mfor.hu

Összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba az ukrán kormány Orbán Viktor szerint.

A miniszterelnök rövid Facebook-videót közölt hétfő délután, amelyben arról beszélt, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”.

A miniszterelnök szerint a magyar nemzetbiztonsági szervezetek kiértékelték „ezt a legújabb ukrán támadást”, és megállapították, hogy „a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.”

Orbán ezután arról beszél, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága védelmében a mai napon arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

Orbán szerint ez egy összehangot támadássorozat
Orbán szerint ez egy összehangot támadássorozat
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Telex a posztot úgy értékeli, hogy a magyar és az ukrán kormány valóban több körben is üzengetett egymásnak a múlt héten. A kormányközi szájkarate legújabb menete azzal indult, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszólt Orbán Viktornak, amikor arról beszélt, „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást.” Orbán erre a Facebook-on magyarul válaszolt: „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút.”

A két vezető után a külügyminiszterek is üzengetési hadjáratba kezdtek, Szijjártó Péter és Andrij Szibiha X-en üzengetett egymásnak. Az ukrán külügyminiszter Orbán moszkvai mesteréről írt, mire Szijjártó azzal vádolta kollégáját, hogy az ukránok befolyásolni akarják a magyar választást, mert „olyan kormányt akartok, amely igent mond Brüsszelnek, és kész lenne Magyarországot belerángatni a háborútokba”.

Szibiha erre válaszul azt írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie, amiből Szijjártó miniszter azt a következtetést vonta le, hogy „az ukrán külügyminiszter épp most jelentette be, hogy az ukrán kormány részt vesz a magyar választásokon. A Tisza név alatt indulnak.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felmérés: volt, aki eladta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok többsége kedvezően fogadta, ugyanakkor a támogatás tényleges használata vegyes képet mutat – derül ki a Shopfully kutatásából. 

Hann Endre: „Minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak”

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója szerint a Tiszának jelentős győzelmi esélyei vannak a 2026. április 12-i választásokon. 

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

„Az események időbeli sorrendje egyértelmű” Orbán Anita szerint.

Megint igazi furcsaságokat árul a NAV – ön melyiket venné meg?

Büfékonténer és lakóbusz is kalapács alá kerül.

dr. Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője

“Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz” – Olvasóink a Tisza külügyi vezetőjét értékelik

Szombaton bemutatta Magyar Péter pártjának külügyi szakértőjét, dr. Orbán Anitát. Olvasóinkat nagyon érdekelte ez az új fejlemény, lássuk, ki mit szólt hozzá. Kommentekből válogattunk.

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

A dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres.

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Mindenkinek segíteni szeretne a kormány.

Szent-Iványi István

Külpolitikai szakértő: „Orbán Anita nagyon jó választás”

Szent-Iványi István szerint egy felkészült és rátermett diplomatáról van szó.

Szijjártó Péter

„Ismerem Orbán Anitát” – Szijjártó Péter rögtön nekiment a Tisza külügyi vezetőjének

Szerinte Orbán Anita anno arra próbálta rávenni, hogy Magyarország ne vegyen „olcsó orosz gázt”.

Megvan a Szijjártó Péter álral bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd

Megvan a Szijjártó Péter által bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd

A Budapest Honvéd által indított szavazás eredményeképpen a labdarúgócsapat a következő idénytől ismét Kispest-Honvéd FC néven indul.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168