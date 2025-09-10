Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Drónok Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor

Orbán Viktor mégis megszólalt az orosz dróntámadásról

mfor.hu

Magyar Péter hiányolta Orbán Viktor reakcióját a Lengyelországot ért orosz dróntámadással kapcsolatban. Kicsit várni kellett rá, de megjött a reakció. 

Orbán Viktor délután mégis kommentálta a Lengyelországot ért orosz dróntámadást közösségi oldalán.

Mint mondta:

Minden valószínűség szerint orosz drónok voltak. Álláspontunk az, ezt képviseljük, hogy szolidárisak vagyunk Lengyelországgal. Baráti és szövetséges ország Lengyelország, hiszen ők is, mi is a NATO-ban vagyunk. Idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi a lengyelek mellett vagyunk. Lengyelország légtere sérthetelen, a lengyelek ebben mindig számíthatnak. Pont”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Medián: stabil előnyben a Tisza, a Fidesz kicsit javított

Megérkezett a Medián legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása. 

Szijjártó Péter kommentálta Ursula von der Leyen drámai beszédét

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság elnökének drámai szavait. 

Hivatalosan is átvette a kormányzást az új francia miniszterelnök

Franciaország új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu „mélyreható tartalmi és nem csak formai” változatásokat ígért szerdai hivatalba lépésekor.

Kormányzati Tájékoztatási Központ: Orbán Viktor dublini útját az állam fizette

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor múlt hétvégi, nem hivatalos írországi látogatása.

Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

Az állami szervek által használt drónok szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Orbán Viktor mindent megmagyarázott

A kormányfő szerint nem az ellenfeleinek szánt fenyegetések, hanem a saját közössége számára megfogalmazott intelmek volt a kötcsei beszédét záró, sok vitát kiváltó szavai.

Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

Egy tinédzser lehetett az elkövető a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerint.

Van, ahol összejött a győzelem a csapatnak

Volt valami, amiben nem lehetett megverni Szoboszlaiékat

A 36. héten már beindult az őszi tévés csúcsidőszak.

A kormány megújította Mesterséges Intelligencia Stratégiáját

A kormány megújította Mesterséges Intelligencia Stratégiáját

A 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartja, és a technológia gyors fejlődésére tekintettel a kormány ezentúl évente felülvizsgálja a megújult stratégiát.

Karácsony Gergely: elfogyott a pénzünk és a türelmünk

Karácsony Gergely: elfogyott a pénzünk és a türelmünk

Jogellenes módon sarcolja meg a kormány a fővárost, erről már több bírósági végzésünk is van – mondta Karácsony Gergely sajtótájékoztatón. A főpolgármester tárgyalásokat kezdeményez, enélkül ugyanis a főváros működőképessége is veszélybe kerülhet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168