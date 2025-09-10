Orbán Viktor mégis megszólalt az orosz dróntámadásról

Orbán Viktor délután mégis kommentálta a Lengyelországot ért orosz dróntámadást közösségi oldalán.

Mint mondta:

„Minden valószínűség szerint orosz drónok voltak. Álláspontunk az, ezt képviseljük, hogy szolidárisak vagyunk Lengyelországgal. Baráti és szövetséges ország Lengyelország, hiszen ők is, mi is a NATO-ban vagyunk. Idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi a lengyelek mellett vagyunk. Lengyelország légtere sérthetelen, a lengyelek ebben mindig számíthatnak. Pont”.