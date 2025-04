Orbán Viktor: Megismertünk a Tisza Pártból egy új nevet

A Kossuth Rádióban Orbán Viktor Ferenc pápa haláláról azt mondta: „háborús időkben a legnagyobb örökség, amit a harcolófelek meg az egész európai, nyugati, sötemberi civilizáció kaphat, az maga a béke”. Szerinte a pápa „a béke embere volt”, de „volt másik oldala is a személyiségének”, mégpedig hogy „egy rendíthetetlenül bátor ember volt”. Hozzátette: „a Szent Atyát is az elmúlt három évben a háborúpárti propagandahálózat, mely nagy nemzetközi hálózat, idejött a magyar lábait is, folyamatosan tűz alatt tartotta, és próbálta rávenni, hogy adja föl a békepárti álláspontját, és ezt nem tette”.

A miniszterelnök szerint az elmúlt három évben egészen Donald Trump győzelméig a nyugati világban csak ketten álltak ki a béke mellett: Magyarország és Vatikán.

A pápa támogatása „természet feletti súlyt adott az igazságnak, a békének és annak az ügnek, amit mi magyarok is képvisettünk”.

Szerinte Ferenc pápa „azok közé tartozott, akik úgy döntöttek, hogy a magyarok jó emberek. Rendes emberek”. Kiemelte: „a Magyar Katolikus Egyház nélkül már nagyon nehéz lenne elképzelni Magyarország társadalom életét”. A jövő szempontjából fontosnak tartotta, „hogy a Magyar Katolikus Egyház milyen viszonyban áll majd Rómával, milyen támogatást kap onnan”.

Az orosz–ukrán háborúról úgy fogalmazott: „most már jó lenne ennek véget vetni, már mint a háborús pszichózisnak Európában”. Szerinte „az Egyesült Államok nélkül Ukrajnának semmi esélye arra, hogy egyáltalán megőrize a még meglévő pozíció, hogy nem visszaszerezen bármit is”. Az z Egyesült Államok nélkül nincs katonai perspektíva.

Orbán Viktor a Tisza Párt és Kollár Kinga szerepéről is beszélt az uniós forrásokkal kapcsolatban.

Szerinte „a tiszás képviselők milliókért dolgoznak azon, hogy Magyarország sikertelen legyen.”

A miniszterelnök szerint Kollár Kinga úgy fogalmazott, „hogy tíz hónapja azon kezdtek el dolgozni, hogy az uniós források megérkezhessenek Magyarországra, közvetlenül az emberekhez, és minden ezzel ellentétes állítás az puszta hazugság”.

Orbán hozzátette: „meg kell tanulnunk egy újabb nevet. Ugye a Tisza Párt tagjai közül szinte senkinek sem ismertük eddig a nevét, most egy Kollár Kinga nevű hölgyet megismerhettünk, aki gyurcsányi szemérmetlenséggel vágta a magyarok képébe, hogy ő azért dolgozik, sőt nemcsak ő, hanem a pártársa is, Brüsszelben minden nap azért dolgozik, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat”.