Közélet Fidesz Választás 2026 Orbán Viktor

Orbán Viktor meglepő kijelentést tett az ajánlásokkal kapcsolatban

mfor.hu

A Fidesz állítólag már össze is szedte az ajánlásokat mind a 106 választókerületben.

Szombat reggel kezdődött el a választást megelőző hivatalos kampányidőszak, az aktivitsák most kezdhettek hozzá összegyűjteni a képviselőjelöltek indulásához szükséges, fejenként 500 ajánlást a választópolgároktól.

Orbán Viktor ugyanakkor nem sokkal délelőtt 10 óra előtt bejelentette, hogy a Fidesz máris összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat mind a 106 körzetben.

„Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!” – tette hozzá a miniszterelnök.

A politikus egy videót is megosztott, ezek szerint Borsod kettes számú egyéni körzetében volt meg leghamarabb a szükséges ötszáz darab aláírás.

Ilyen hamar összejött?
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Kész, megvagyunk” – mondta Orbán, aki szerint harmincpár éves Fidesz-KDNP múlttal elvárható, hogy ők legyenek a leggyorsabbak.

„Ami engem jobban izgat, hogy mi a fogadtatás. És azt mondják, hogy nagyon jó a fogadtatás,

az, hogy rendszerváltó hangulat van, az egy ordas nagy kamu, ebből semmi nem igaz, az embereink lelkesek, szívesen adják a támogatást. Csupa jó hírt kaptam” – mondta Orbán Viktor.

