Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Abu-Dzabiból adta szokásos péntek reggeli interjúját a miniszterelnök.

Abu-Dzabiban tett villámlátogatásán adta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a miniszterelnök. 

Orbán Viktor kifejezte szolidaritását Lengyelországgal az orosz drónok behatolása miatt, illetve bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akinek politikája szerinte „belerángatná a háborúba” Magyarországot is.

Brüsszelről már gyorsan ment az átkötés a magyar belpolitikára, és természetesen a „Tisza-adóra”, azaz a Tisza Párt állítólagos, Magyar Péterék által tagadott többkulcsos adózást, illetve adóemelést jelentő terveiről. A témáról indított nemzeti konzultációra azért van szükség szerinte, hogy tisztázni lehessen, mi szeretnének az emberek.

Orbán Viktor a Tisza Pártot és a DK-t is Brüsszel magyarországi pártjainak nevezte. Szerinte azért akarja a Tisza megemelni az adót, mert el akarja majd engedni a multik adóját, mert ezt követeli Brüsszel. Tőle is ezt követelik, csak ő nem engedi el, tette hozzá.

Saját számításait is közöle Orbán, ezek szerint a Tisza progresszív, többkulcsós adója egy átlagos jövedelem esetében 240 ezer forint elvonását jelentene, egy pedagógus esetében éves szinten 360 ezer, katonák esetében 460 ezer, az orvosoknál pedig több mint 3 millió forint extra kiadással kéne számolni. 

„A budaiak, a rózsadombiak, a pasarétiek és a budai kertvárosiak készíthetik a bugyellárist”

- mondta a miniszterelnök, aki szerint békén kéne hagyni az embereket, az adókat pedig alacsonyan tartani. 

Megint elmondta a miniszterelnök, hogy az Otthon Start nem fogja felfelé nyomni az ingatlanárakat, és kifejtette, hogy a kormány régóta dolgozott egy lakhatási programon, ennek megvalósulását látjuk most. 

„Azt hiszem jó hangot ütöttünk le a zongorán, ami egy vonzó dallamot jelent az emberek számára. De az építőipar is megmozdult és tízezrével fognak épülni a lakások”

A teljes interjút itt megnézheti:

 

Célkeresztben az adók és az orosz drónok – erről volt szó a rendkívüli Kormányinfón

Ma ismét Kormányinfót tartottak 10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel, valamint vendégként ott volt Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

