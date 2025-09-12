Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Abu-Dzabiban tett villámlátogatásán adta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejezte szolidaritását Lengyelországgal az orosz drónok behatolása miatt, illetve bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akinek politikája szerinte „belerángatná a háborúba” Magyarországot is.

Brüsszelről már gyorsan ment az átkötés a magyar belpolitikára, és természetesen a „Tisza-adóra”, azaz a Tisza Párt állítólagos, Magyar Péterék által tagadott többkulcsos adózást, illetve adóemelést jelentő terveiről. A témáról indított nemzeti konzultációra azért van szükség szerinte, hogy tisztázni lehessen, mi szeretnének az emberek.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort A nemzeti konzultáció miatt.

Orbán Viktor a Tisza Pártot és a DK-t is Brüsszel magyarországi pártjainak nevezte. Szerinte azért akarja a Tisza megemelni az adót, mert el akarja majd engedni a multik adóját, mert ezt követeli Brüsszel. Tőle is ezt követelik, csak ő nem engedi el, tette hozzá.

Saját számításait is közöle Orbán, ezek szerint a Tisza progresszív, többkulcsós adója egy átlagos jövedelem esetében 240 ezer forint elvonását jelentene, egy pedagógus esetében éves szinten 360 ezer, katonák esetében 460 ezer, az orvosoknál pedig több mint 3 millió forint extra kiadással kéne számolni.

„A budaiak, a rózsadombiak, a pasarétiek és a budai kertvárosiak készíthetik a bugyellárist”

- mondta a miniszterelnök, aki szerint békén kéne hagyni az embereket, az adókat pedig alacsonyan tartani.

Kapcsolódó cikk Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek Éledezik az építőipar?

Megint elmondta a miniszterelnök, hogy az Otthon Start nem fogja felfelé nyomni az ingatlanárakat, és kifejtette, hogy a kormány régóta dolgozott egy lakhatási programon, ennek megvalósulását látjuk most.

„Azt hiszem jó hangot ütöttünk le a zongorán, ami egy vonzó dallamot jelent az emberek számára. De az építőipar is megmozdult és tízezrével fognak épülni a lakások”

A teljes interjút itt megnézheti: