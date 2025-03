Orbán Viktor mindenkit befogad? Elítélt politikusok számára nyitva a magyar határ, úgy tűnik

Kapcsolódó cikk Tovább durvul a csörte az Orbán-kormány és a lengyel vezetés között: akár ki is utasíthatják a magyar nagykövetet Bojkott alatt van a varsói magyar nagykövet, a következő lépés pedig a kiutasítása lehet.

Korábban Magyarországon talált menedéket Nikola Gruevszki bukott macedón miniszterelnök, illetve Marcin Romanowski korábbi lengyel helyettes igazságügyminiszter is.

Megtagadták egy magyar katonai gép leszállását Szarajevóban és Banja Lukában is.

A magyar kormány anyagilag és diplomáciailag is folyamatosan támogatja Dodikot, a héten pedig már volt egy diplomáciai összezördülés is a bosnyák kormánnyal, amikor nem engedtek leszállni Boszniában egy magyar katonai repülőgépet, miközben Magyar Levente külügyi államtitkár éppen Dodikkal tárgyalt Banja Lukában.

Orbán Viktor fogadja Milorad Dodikot 2023-ban - ezúttal tartósabban is maradna? Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Dodikot az érintheti a legfájdalmasabban, hogy az ítélet értelmében a közügyektől is eltilthatják hat évre. A másodfokú ítélet várhatóan legfeljebb az év végéig megszületik.

