Orbán Viktor mindent megmagyarázott

Interjút adott Orbán Viktor az Öt YouTube-csatornáján Hont Andrásnak és Gavra Gábornak. Több témát is érintett, ezeket az ATV tudósítása alapján foglaljuk össze.

Kötcse

A miniszterelnök szerint a sokak által az ellenzéknek címzett fenyegetésként értelmezett szavai („…semmi nem lesz elfelejtve, minden föl lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”) az előző mondatokkal együtt értelmezhetőek helyesen. „Alapvetően arra van szó, hogy aki nem rendeli alá az összes erőforrását, energiáját, viselkedését, tetteit, a közös győzelemnek az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni” – fogalmazott. Úgy véli, minden politikai közösségben akadnak ilyen emberek, ám most tartotta fontosnak, hogy erről nyíltan beszéljen, mert a „választási mérkőzés” most abba a szakaszba lépett, amikor már „nem lehet viccelődni”, és „minden hiba kijavíthatatlan”. A választások után arra készül, hogy őszintén megbeszéljék, „ki mit tett bele”. „Így vagy úgy egymás között el kell rendezni, vagy meg kell bocsátani egymásnak, vagy elnézést kell kérni, vagy meg kell válni egymástól” – fogalmazott Orbán.

„Tisza-adó”

Arra a felvetésre, hogy a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció az ellenzék lejáratására közpénzből szervezett kampány lenne, úgy reagált: a kérdéseket „korrekten”, a „fennálló jogszabályoknak megfelelően fogják” megfogalmazni. Ugyanakkor azt nem tagadta, hogy a kérdéseket úgy fogják megfogalmazni, hogy a Fidesznek jó, a Tiszának pedig rossz legyen. „Nem dolgozunk magunk ellen” – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte az, hogy egy ilyen konzultációt közpénzből, számukra kedvező módon szerveznek meg, a kormánypárti helyzetből fakadó „elkerülhetetlen előny”. Szerinte a jogszabályok betartása és a politikai kultúrának megfelelő „mérték az igazán érdekes”.

A miniszterelnök szerint „nagyon helyes”, hogy „szitokszóvá” vált a progresszív adózás, szerinte az egykulcsos adózás sokkal jobb. Úgy véli, a munkaadókat kevéssé védő hazai szabályozás valójában a munkaadók érdekét szolgálja, mert sok más országgal ellentétben nem akadályozza őket abban, hogy „többet tudjanak dolgozni”, ha akarnak. Úgy gondolja, nem az állam feladata, hogy megszabja, milyen körülmények között és mennyiért dolgozzanak az emberek, „majd szépen meg fogják ők beszélni a munkaadóikkal.”

Hatvanpuszta

„Egész egyszerűen nincs hozzá közöm” – szögezte le a kormányfő a hatvanpusztai komplexum kapcsán. A felesége csupán akkor „segít” az ingatlan körül, ha az édesapja megkéri valamire – tette hozzá. Megismételte azt az állítását, mely szerint „ez egy gazdaság”, amely még nem készült el. Hangsúlyozta: ahhoz sincs semmi köze, hogy a hatvanpusztai biztonsági őrök Hadházy Ákos állítása szerint a testi épségét veszélyeztető módon üldözték autóval. Arra a felvetésre, hogy nem lenne-e célszerű a sokat vitatott létesítményt megnyitni a nyilvánosság előtt, úgy válaszolt: „ami az enyém, azt szívesen megmutatom, de ami nem az enyém, nem rám tartozik, nem én tartozom érte felelősséggel, azt nem mutatom meg.” Hozzátette: számára „nem kellemetlen ez az egész”, mert az ilyen „politikai propaganda célú nyesztetést” már megszokta, és azokhoz képest, amiknek korábban már ki volt téve, „ez egy könnyű délutáni tea”.

NER-es vagyonosodás

Az elmúlt 15 évben jelentős vagyonra szert tett kormányközeli vállalkozók kapcsán Orbán Viktor elismerte, hogy a „magyar tőkés csoportok” körül „vannak stiklik”, de azt visszautasítja, hogy „ez kizárólag valami jobboldali, vagy a mi kormányzásunkhoz köthető jelenség lenne, mert ez az egész 35 év, ez egy egyben nézendő folyamat”.

Luxizás

A kormányfő nem lát abban kivetnivalót, hogy az ír-magyar válogatott futballmeccsre Csányi Sándor magángépén utazott, értelmezése szerint ugyanis „az MLSZ elnökének a gépén és az ő társaságában mentem el, mint ahogy mindig is ezt teszem”. Kérdésre válaszolva hozzátette: ilyen esetekben az utazás költségeit nem Csányi Sándor, hanem a magyar állam fizeti. Szerinte a milliárdosokkal közös utazások összeegyeztethetőek a „plebejus Orbán Viktor” képével, hiszen „marhaság” volna úgy tenni, mintha nem ismerné a leggazdagabb magyarokat.

A miniszterelnök „megvesztegethetetlennek és eltéríthetetlennek” nevezte kormányát

Ugyanakkor leszögezte: a gazdaságpolitikát kizárólag „a közérdek, a közjó” mentén alakítja. Hangsúlyozta: soha nem foglalkozik üzlettel, még tárgyalni sem hajlandó senkivel „olyan ügyről, ami arról szól, hogy akkor hogyan lehet itt valamiből pénzt csinálni.” Jellemző példaként a bankadót hozta fel, amely súlyosan sértette az OTP érdekeit, mégis bevezették. A miniszterelnök „megvesztegethetetlennek és eltéríthetetlennek” nevezte kormányát.

Repülőrajt

Az általa korábban ígért „repülőrajt” kapcsán úgy fogalmazott: az nem maradt el, csupán „fél évvel át kellett ütemezni” a gazdasági elképzeléseket. Minden eddig bejelentett intézkedés mögött „van gazdaságpolitikai fedezet” – szögezte le a miniszterelnök. A jövőt szerinte elsősorban az határozza majd meg, hogy meddig húzódik még az „európai gazdaságot blokkoló” háború.

Az orosz-ukrán háború

Orbán Viktor megismételte azt a Kötcsén tett állítását, mely szerint „a háborút Oroszország megnyerte”. Hozzátette: a magyar érdek az oroszok megállítása, ám ezt csak egy egy orosz-ukrán konfliktuson is túlmutató „gazdasági és biztonsági” megállapodással lehet elérni. Úgy véli, ez lehetséges volna, hiszen Európa az USA nélkül is erősebb, mint Oroszország, de „rosszul van vezetve”.