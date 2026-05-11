Orbán Viktor minisztere tökéletes válaszokat kapott Magyar Péter jelöltjétől a honvédelem élére

Visszavesz mindenkit, aki szolgálni akar, a Mária Terézia laktanyát pedig visszanevezik Petőfi Sándor laktanyának – mondta el Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza-kormány honvédelmiminiszter-jelöltje a hétfő délelőtti meghallgatásán az új parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén.

Ruszin-Szendi miniszteri kinevezését a bizottság a meghallgatás végén hat igen és két nem szavazattal, két tartózkodás mellett fogadta el. Érdekes fordulat, hogy a bizottságban a KDNP-t Simicskó István és a fideszes Takács Árpád nem szavazat helyett tartózkodott – a meghallgatás során ők előre jelezték, hogy a frakciófegyelem miatt nem szavaznak igennel, de „a tartózkodásuk valójában támogatást jelent” (ugyanígy járt el a fideszes Németh Zsolt a Külügyi Bizottságban Orbán Anita külügyminiszter-jelölttel szemben – a szerk.). Simicskó kijelentette: „tökéletes válaszokat” kaptak Ruszin-Szenditől, akit szakmai kvalitásai alapján is alkalmasnak tart a feladatra.

Szokatlanul baráti hangvételűre sikerült a bizottsági meghallgatás, egyedül Novák Előd szavazott nemmel Ruszin-Szendi miniszteri kinevezésére

Mint emlékezhetünk, Ruszin-Szendi 2021 és 2023 között Orbán Viktor által kinevezett vezérkari főnökként vezette a Magyar Honvédséget, a Magyar Péter oldalán történt feltűnése és politikai szerepvállalása után azonban az akkori kormánypárti sajtó és politikusok rengeteget támadták különböző ügyek miatt. Ezek közül Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője ezúttal a „luxusvilla”, azaz a vezérkari főnökként építtetett szolgálati villáról kérdezte. A miniszterjelölt azt mondta, fontosnak tartja, hogy legyen egy olyan hely, ahol a vezérkari főnök külföldi delegációkat és vendégeket tudjon fogadni biztonságban. Mivel azonban az elkészült épületbe a sajtót beengedték, az már „kompromittálódott”, így e célra nem használható. Ettől függetlenül nem adják el, hasznosítani fogják az ingatlant.

Ruszin-Szendi a meghallgatás során leszögezte:

„A Tisza-kormány a béke kormánya. Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot. Soha nem is mondtunk ilyet.”

Hozzátette azt is, hogy Csádba sem küldenek katonákat, és ki fogják vizsgálni az afrikai országba tervezett misszió hátterét, az ezzel kapcsolatban elköltött összegeket.

Át fogják vizsgálni a Honvédelmi Minisztérium szerződéseit és beszerzéseit is, és olyan intézkedéseket tesznek, hogy „ne az oligarchák zsebét tömje a profit”. A haderőfejlesztést viszont folytatják, tartani kívánják magukat a NATO által előírt, 5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadást a költségvetésben.

A NATO-val kapcsolatban arról is beszélt Ruszin-Szendi, hogy helyre kell állítani a szövetségben Magyarország iránt a bizalmat, mivel az előző kormány oroszbarátsága miatt ez megingott.

Helyre kívánja állítani a magyar katonák morálját és önbizalmát is a miniszterjelölt. Ennek érdekében fejleszteni kell a katonák élet- és munkakörülményeit, az infrastrultúrát és a laktanyákat, változások jöhetnek a katonák jogállását szabályozó jogszabályokban is, rendezik a kialakult, túlságosan nagy illetménykülönbségek kérdését is.

Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi és rendészeti bizottság meghallgatásán

Ruszin-Szendi büszke a tartalékosi rendszerre, de a puszta létszám helyett a megfelelő kiképzésre és infrastruktúrára helyezné a hangsúlyt. Megszüntetné azt a lehetőséget is, hogy külföldi állampolgárok, valamint büntetett előéletű személyek is a Magyar Honvédség kötelékéhez tartozzanak.

Személyi változásokat is tervez a haderő élén, konkrét neveket viszont egyelőre nem árult el.

Ígéretet tett ugyanakkor arra is, hogy az elmúlt évek legnagyobb botrányait, a „kézigránátos balesetet”, illetve a MiG-29-esek ellopott alkatrészeinek ügyében nyilvánosságra hozzák a vizsgálatok eredményét, és megnevezik az esetleges felelősöket.

A sikerrel vett bizottsági meghallgatás után Ruszin-Szendit a Tisza-kormány többi miniszterjelöltjével együtt kedden nevezheti ki a köztársasági elnök, hogy a kedd 16 órára összehívott plenáris ülésen már le is tehessék esküjüket.