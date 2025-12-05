Orbán Viktor miről beszél a Kossuth Rádióban?

Akinek ereje van, az cselekszik, akik gyengék, azok beszélnek – ezzel magyarázta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban, hogy az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak az ukrajnai béketervről, az európaiak pedig nem. A miniszterelnök szerint izgalmas pillanatban vagyunk, és a következő napokban dől el, hogy közeledik-e hozzánk a háború, vagy végleg letekerik a háború lángját. Ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború folytatódni fog – vélekedett a miniszterelök a 24.hu tudósítása szerint.

A befagyasztott orosz pénzekről is beszélt Orbán Viktor, aki helyteleníti az Európában befagyasztott orosz vagyon kamatainak felhasználását. Orbán szerint itt van a pillanat, amikor kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű a „belgák” sem akarják, hogy egy nemzetközi per esetén garanciák nélkül maradjanak, ha az oroszok kérnék vissza a pénzüket.

Orbán szerint úszik az Európai Unió a korrupcióban, és ennek az Európának kellene mondani valamit az ukrajnai korrupcióról.

Az, hogy Magyarország rajta maradjon azon a szállítási útvonalon, amelyen keresztül orosz olaj, egy másik irányból pedig gáz érkezik, létkérdése a magyar gazdaságnak és a magyar családoknak

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint fontos a hálánkat kifejezni Donald Trump amerikai elnöknek az amerikai szankciók alóli mentesség miatt.

A másik megállapodást a miniszterelnök szerint Oroszországgal kellett megkötni, mert garancia kellett arról, hogy bármi is történik az orosz energetikai rendszerrel, Magyarország megkapja az orosz energiát, ami szerződés szerint jár neki.

A héten újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, vetette fel a műsorvezető. Orbán az Oroszország elleni szankciókra terelte vissza a szót, mondván, hogy Brüsszel „cinkelt lapokkal játszik”, és az orosz energiahordozók tilalmát kereskedelempolitikai intézkedésként próbálja érvényesíteni.

Be is fogjuk perelni egyébként ezért a Bizottságot, ha ezt a döntést hozza, mi jogi úton is elégtételt akarunk venni

– mondta erről a miniszterelnök, aki szerint ez a jogállamiság megsértése, amit Magyarországnak jeleznie kell, olvasható a 24.hu tudósításában.

Orbán a „Tisza-csomagról” is beszélt az interjúban, az állítva, hogy „a baloldal nagyon szeret adót emelni”. A miniszterelnök belement egy magyarázatba arról, hogy a baloldali világnézetből következik az erős adóztatás, míg a jobboldal csak annyi adót szed be, amennyi feltétlenül szükséges.

A „magyar baloldal a Tisza vezetésével” szerinte ráadásul helyesli a háború folytatását, és ehhez „pénz adnak Büsszelnek” , amit aztán elküldenek Ukrajnába. Orbán a Tiszát és a DK-t ukránbarát pártnak nevezte. Az Indexen megjelent állítólagos Tisza-programmal kapcsolatban Orbán azt mondta, hogy komolyan kell venni, mert aláírt dokumentumról van szól.