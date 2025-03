Orbán Viktor nagy bejelentése: „ezt megint megszívjuk, mi?”

Orbán Viktor nagy bejelentéssel lepte meg kedden a Facebook-oldalának követőit, ugyanis itt jelentette be, hogy a kormány ismételten belenyúl az élelmiszerek árfekvésébe – igaz, a szent tehénnek tekinthető áfacsökkentést továbbra sem vágják le.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a miniszterelnök így indokolta a bejelentett lépést, amely szerint március közepétől 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot:

„Sajnos, a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre.”

A lista kiterjed a következő termékekre: csirkemellfilé, csirkecomb, csirkefarhát, csirkeszárny, egész csirke, pulykamellfilé, UHT tej (1,5 százalékos zsírtartalom), UHT tej (2,8 százalékos zsírtartalom), ESL tej (1,5 százalékos zsírtartalom), ESL tej (2,8 százalékos zsírtartalom), étolaj, margarin, sertészsír, vaj, finomliszt, rétesliszt, késői burgonya, kristálycukor, sertéscomb, sertéskaraj, sertésoldalas, sertéstarja, tojás, tejföl, trappista, tehéntúró, natúr joghurt, gyümölcs joghurt, fokhagyma és a párizsi.

Vélemények a piac mellől

A főváros budai oldalának egyik központi terére látogattunk kedden a kora délutáni órákban azért, hogy megtudjuk, mit gondol a lakosság a bejelentettekről. Az rögtön kiderült, hogy Orbán Viktoréknak illene átgondolnia azt, hogy a miniszterelnök közösségi oldala az egyik fő kommunikációs csatorna a kormánybejelentésekhez, ugyanis volt, aki a listánkról értesült először az intézkedés alá eső élelmiszerekről; sőt, volt aki csak nehezen akarta elhinni, hogy nem az ársapkát vezeti be újból a kormány. Az egyedül élő, logisztikában dolgozó 33 éves S. röviden összefoglalva így értékelte a bejelentést:

„ezt megint megszívjuk, mi? Emlékszem, múltkor is elfogytak az akciós cuccok, aztán voltak üres polcok.”

Kérdésünkre a férfi hozzátette, azt érezte az elmúlt hónapokban, hogy megint megindult az infláció, de nem igazán hisz abban, hogy a kormány jó irányból közelíti meg a kérdést, ő inkább áfacsökkentést szeretne. Hozzátette: „láttam valamit, hogy Magyarék áfát csökkentenének, lehet az jobb lenne.” Nincs egyedül a véleményével, több általunk megkérdezett járókelő is említette, hogy nem igazán ért egyet a kormány ilyen irányú terveivel.

A boltokat érintő bejelentést meglehetősen vegyesen fogadták Budapesten

Fotó: Depositphotos

Egy kiskereskedelmi lánc egységében a bolti dolgozók egymás közt beszélgetve a sorok közt tárgyalták a bejelentést, de saját elmondásuk szerint még semmilyen utasítás nem érkezett róla „fentről”, így nem tudják, hogy pontosan hogyan jelenik majd meg mindez a mindennapokban. Bár részletesebben nem akartak nyilatkozni, azt azért megemlítették, hogy mostanában még inkább jellemző, hogy a hónap végéhez közeledve kisebb a forgalom, kevesebb pénze van az embereknek.

A magát csak erős negyvenesként bemutató A. kissé unottan olvasta végig a listát az Orbán Viktor által bejelentett élelmiszerekről, a kislánya kezét fogva elmondta, játszótéren voltak, nem olvasott még híreket, de „ettől nem remél sokat”. Szavai szerint, ha olcsóbb lesz valami, az mindig jól jön, de nem igazán érdekli a bejelentett intézkedés, mert nem hisz abban, hogy tartósan bármi változik majd tőle. Fejcsóválva említette a jövő tavasszal esedékes választásokat, mint mondta:

„gondolom, most már ez lesz végig, itt az ígérgetés, hosszú év lesz”.

Végül azért akadt olyan is, akinek tetszett a bejelentés. A hazafelé tartó 60 feletti házaspár női tagja, E. csak úgy fogalmazott, hogy „örülünk, hogyha több pénzünk marad”. Mint mondta, nem érdekli a bejelentés politikai háttere, igyekszik nem foglalkozni politikával, de azért most hálás, hogy kicsit többet engedhetnek meg majd maguknak a boltokban. Kérdésünkre elmondta, a nyugdíjasoknak járó áfaigénylési kártyát is kiváltják majd – „miért ne tennénk?”

Lapcsaládunk, a Klasszis Média egyébként kiemelten foglalkozik a nyugdíjasokat érintő bolti árak alakulásával, a Nyugdíjas Árkosár legfrissebb kiadását itt tudja elolvasni:

Mennyi az annyi?

Az Orbán Viktor által bemutatott 30 tételes listán több olyan alapélelmiszer is szerepel, amely minden magyar háztartás alapvető vásárlásai közt ott van. A teljes listából emeltünk ki néhányat, ezek árát részletesebben is megvizsgáltuk a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvánosan elérhető adatbázisa alapján:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a hét vizsgált termékből hat átlagára a legmagasabb szintre emelkedett 2025 februárjában – ennek alapján nem tűnik véletlennek az, hogy ezek bekerültek a miniszterelnök listájára. Ha a százalékos drágulást nézzük, a toplista a következőképpen alakul: