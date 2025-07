Orbán Viktor nagyot ígért: érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó!

Legkésőbb kedden megjelennek a rendeletek, a kormány honlapot is indít a részletes tájékoztatására.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de szomszédos országban, külföldön dolgozók is jogosultak lesznek a 3 százalékos hitelre. Legfeljebb 30 ezer forintos lehet a banki díj.

Jövő hét szerdai kormányülésen döntenek róla, jövő csütörtöki Kormányinfón lesz további információ. Évente nettó 1 millió forint, cafeteria-szabályok vonatkoznak rá, önrész-, és törlesztésre is használható.

Munkásszállók, rendezvényterek is elkészültek - derült ki a kormányszóvivő szavaiból.

A kormány szerint olyan mennyiségű lakásépítés fog elindulni, amit az ingatlanpiacon is megéreznek majd.

Január elsejétől vezetnék be, nem automatikusan jár, a munkavállalóknak kérnie kell, de nem munkáltató dönt. Gulyás Gergely értelmezése szerint végtörlesztésre is használható lesz majd.

Folyik az átvilágítás, ezután áll a kormány a főváros rendelkezésére, de ha sürgős, előtte is.

A kiszámolási képletet át kell gondolni, a mértékéről is lehet vitatkozni, és arról is, hogy nem lenne értelme az összeg egy részét a városoknál hagyni.

Ha a kormány nem tartja be az uniós egyezményt, nem tartanak kötelezettségszegési eljárást indítani, erre nincsen jogalapja.

Minden bizonnyal ez a mai Kormányinfó fő témája, de bizonyára szóba kerül a megjelent GDP adat is, valamint aktuális belpolitikai kérdések is.

A kormányülés szünetében, a folyosóról jelentette be szerda délután a miniszterelnök, hogy a kormány új támogatást indít a köztisztviselőknek: többek közt orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, és katonáknak is évi 1 millió forintos, hiteltörlesztést vagy lakáshitel-önrészt támogató programot indítanak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!