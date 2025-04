Orbán Viktor nekiment a Tisza Pártnak: „Ez az a pillanat, amikor megnyílik a föld az ember lába alatt”

Cikkünket frissítjük.

Orbán Viktor miniszterelnök az állami médiához tartozó Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában reagált Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének megszólalására. Kollár Kinga szerint „hatékony eszköz” a jogállamisági eljárás és az uniós források visszatartása, mert így „a magyarok romló életminősége” az ellenzéknek kedvez. Orbán szerint ezzel „nyers beismerést” tett arról, hogy nem Magyarországért dolgozik:

„Nem hogy nem szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem büszkék rá, sőt, ez a céljuk.”

„Azt mondják pacekba a képünkbe, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik, annál hamarabb kerülnek hatalomra.” Úgy fogalmazott: „Egy rossz ponyvaregényben érezzük magunkat.” Szerinte a Tisza Párt képviselői „egy idegen hatalommal, a brüsszeli bürokratákkal összejátszva” dolgoznak a magyar kormány ellen.

Felidézte Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is: „Amikor azt mondta, hazudtunk reggel, éjjel meg este, az is sok volt. Most meg azt kell hallanunk, hogy az a helyes, ha valaki Brüsszelben a saját hazája ellen dolgozik.”

Hozzátette: „Ez az a pillanat, amikor megnyílik a föld az ember lába alatt.”

Ukrajna uniós csatlakozásáról és az inflációellenes lépésekről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Fotó: MTI / Fischer Zoltán

A kormányfő szerint két módon lehet választást nyerni: „Az egyik, hogy van egy jó programja az embernek, és kiáll vele. A másik, hogy annak drukkol, hogy az országnak rosszul menjen.” Úgy vélte: „Aki a második forgatókönyv alapján akar kormányra kerülni, az nem való a politikába.”

Ezután áttért az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos kérdésre. Mint mondta, a magyar kormány véleménynyilvánító szavazás keretében kéri ki az emberek véleményét. „Fontos, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Ez nem pusztába kiáltott szó.” Példaként hozta fel a migráció ügyét, ahol szerinte szintén a magyar emberek döntöttek.

„Nekünk meggyőződésünk, nekem személyesen is, Ukrajna felvétele tönkreteszi Magyarországot.” Szerinte ez felemésztené a gazdasági eredményeket, veszélyeztetné a magyar családokat. A miniszterelnök bírálta azokat a magyar pártokat, amelyek szerinte nem a magyar érdekeket képviselik, hanem „vannak gazdáik Brüsszelben”, és „egy nagy európai államban gondolkodnak”, ahol „a brüsszeli központ döntéseit kellene végrehajtani Magyarországon”.

Arra a kérdésre, hogy mennyire elszánt Brüsszel Ukrajna gyorsított felvételében, Orbán azt mondta: „Nem kell találgatnunk… megmondják. Gyors, sőt gyorsított eljárásban akarják felvenni őket.”

A vámháborúról szólva úgy fogalmazott, hogy az „egy taktikai kérdés”, míg Ukrajna tagsága stratégiai jelentőségű: „A vámháború hamarosan vámbékébe megy majd át… Az Ukrajna Európai Uniós tagsága pedig itt marad velünk hosszú évekig, és tönkretesz bennünket.”

Beszélt a telekommunikációs szektorról is: sikerült megállapodni a szolgáltatókkal, hogy jövő júniusig nem emelnek árat, sőt, akik januárban emeltek, azok visszatérnek a korábbi árszinthez. A bankokkal is zajlanak egyeztetések annak érdekében, hogy ne emelkedjenek a bankolási költségek.