Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.
Nem mindennapi Kormányinfót rendeznek kedd délután, hiszen maga az időpont is szokatlan, mind a napválasztás, mind a késői kezdés miatt – ezt azonban nagyrészt megindokolja az, hogy karácsony csütörtökre esik, valamint az év utolsó kormányülését is ma tartották Gulyás Gergely posztja szerint:
Ami az évzáró tájékoztatót mégis rendkívülivé teszi, az az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a többéves hagyományt megtörve, ezúttal nem áll ki a sajtó munkatársai elé egy nemzetközi Kormányinfó keretében, hanem csak a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.
Percről percre közvetítésünk mellett kollégánk a helyszínen teszi fel a Klasszis Média kérdéseit a miniszternek és a kormányszóvivőnek.
Ausztrál terrortámadás
Gulyás Gergely szerint a magyar közbiztonság kiemelkedően jó, az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát tartanak, ilyen terrortámadás nem fordulhat elő itt.
Mi a választás tétje?
A kormány szerint a 2026-os választás kiemelt fontosságú, mert szerintük "feloldhatatlan, antagonisztikus ellentét" van köztük és az általuk baloldalinak nevezett (ám valójában az általános közvélekedés szerint jobb-közép) Tisza ellen.
Lesz februárban békecsúcs?
A békecsúcsnak nincs kitűzött időpontja, az amerikaiak keresik a megoldást a békekötéshez, akkor van értelme békecsúcsot tartani, ha ezt sikerül elérni. A kormánynak a békekötés a fontos, a helyszín másodlagos, de a budapesti helyszínt az amerikai és az orosz fél is támogatja.
Megismételte, a kormány az amerikai békekötési törekvések mellett áll, a béke mindenkinek az érdeke, nem a katonák küldése.
1600 milliárd
Az előirányzott 1600 milliárd forintból év végéig mennyi érkezhet meg? Erről végeredményt jövő év elején tud mondani a kormány, a Európai Bizottság gyakran december közepén, végén utal, érkezhetnek még források.
Fuvarozók tüntetése
Gulyás Gergely szerint viszonyítás kérdése, hogy milyen tüntetést nevezünk nagynak - ezzel a miniszter vélhetően arra utalt, hogy a tegnapi, a budapesti közlekedést nagymértékben megakasztó fuvarozói tiltakozást nem tartotta annak:
Hozzátette, a kormány nyitott az egyezkedésre, de olyan megoldást akarnak, ami a zajterhelést csökkenti a kisebb településeken, és az autópályákra tereli a fuvarozókat.
Orosz energiahordozók
Készül a kormány arra, ha 2027-ben le kell válni az orosz energiahordozókról? Gulyás Gergely szerint 2010 óta arra készül a kormány, hogy ne függjön senkitől Magyarország, Szlovénia kivételével más szomszédos országokkal kiépítették az interkonnektorokat a földgázszállításhoz, a kőolaj kérdése bonyolultabb szerinte, vita van arról, hogy mennyire képes ellátni az országot az Adria kőolajvezeték.
A magyar kormány energiabiztonságot szeretné megtartani – mondta a miniszter. Szerinte minden amerikai kormánynak azt kommunikálták, hogy szívesen venne Magyarország amerikai energiahordozót, ha az jó áron és pontosan szállítódik – ilyen ajánlatot nem kaptak.
EU-s pénzek
A kormány nem az uniós pénzeket akarja kiváltani a védőpajzzsal, nem mondanak le az uniós pénzekről, Gulyás Gergely szerint áprilisban oldódhat meg a pénz, Brüsszel a magyar választások eredményét várja szerinte.
Jönnek a kérdések
Elsőként arról kérdezik a minisztert, hogy gyengül a forint, mikor kezdődnek a tárgyalások az amerikai védőpajzsról? A Külgazdasági és Külügyminisztérium tárgyal az ügyben elsősorban, a kapcsolatot felvették az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a miniszter szerint a jövő évre maradnak majd.
Megvalósult beruházások
Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondása szerint közel 205 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat az elmúlt két hétben, ennek 170 milliárd forintos részlete az M4-es bővítése és fejlesztése - derült ki.
Orbán Viktor EU-csúcs beszámolója
A kormányülésen a miniszterelnök és Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter beszámolóját meghallgatták, a kormány elégedett azzal, hogy nem ment át a befagyasztott orosz vagyonok terhére Ukrajnának nyújtandó kölcsön terve, de Magyarország kimarad az Ukrajna megsegítségésére felvevendő hitelkörből is, Szlovákiával és Csehországgal együtt.
Gulyás Gergely emellett ismertette a kormány azon álláspontját, miszerint a háborús kölcsönt nyújtó 24 EU-tagállam ezt a pénzt sosem kapja vissza, a kormány szerint ez a háború meghosszabbításához vezet.
A miniszter hozzátette, a magyar kormány továbbra is az amerikai béketervet támogatja, az uniós terveket aggasztónak nevezte.
Adókönnyítések, béremelések
A miniszter már ismert kormánydöntéseket sorol, így a családtámogatási intézkedések mellett emlékeztett, hogy jön a közszolgálati lakhatási támogatás, a vállalkozóknak nyújtandó segítségek, de a tanári béremelésről, valamint az igazságszolgáltatási bérek emeléséről is beszélt.
14. havi nyugdíj
A 14. havi nyugdíj első negyedét februárban kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjjal együtt - jelentette ki a miniszter.
Miről volt szó a kormányülésen?
Január elsején életbe lépő intézkedések:
teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, teljesül a kormány vállalása, 1 millió családot érint. 1 gyermek esetén havonta 20, 2 gyermek esetén havonta 83, 3 vagy több gyermek esetén havonta 120 ezer forinttal marad több a családoknál - mondta a miniszter. Hozzátette, ezt az anyák szja-mentessége mellett a másik szülő is igénybe veheti.
életbe lép a 30 év alatti anyák szja-mentessége
Elismételte a törvényre emelkedett minimálbér és bérminimum összeget, ez bruttó 322 800, illetve bruttó 373 200 forint lesz 2026 elejétől.
Kezdődik a Kormányinfó
Érkeznek a bejelentések.
Amíg várakozunk
Hamarosan kezdünk
