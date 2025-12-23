Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.

Percről percre közvetítésünk mellett kollégánk a helyszínen teszi fel a Klasszis Média kérdéseit a miniszternek és a kormányszóvivőnek.

Ami az évzáró tájékoztatót mégis rendkívülivé teszi, az az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a többéves hagyományt megtörve, ezúttal nem áll ki a sajtó munkatársai elé egy nemzetközi Kormányinfó keretében, hanem csak a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.

Nem mindennapi Kormányinfót rendeznek kedd délután, hiszen maga az időpont is szokatlan, mind a napválasztás, mind a késői kezdés miatt – ezt azonban nagyrészt megindokolja az, hogy karácsony csütörtökre esik, valamint az év utolsó kormányülését is ma tartották Gulyás Gergely posztja szerint:

Ausztrál terrortámadás Gulyás Gergely szerint a magyar közbiztonság kiemelkedően jó, az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát tartanak, ilyen terrortámadás nem fordulhat elő itt.

Mi a választás tétje? A kormány szerint a 2026-os választás kiemelt fontosságú, mert szerintük "feloldhatatlan, antagonisztikus ellentét" van köztük és az általuk baloldalinak nevezett (ám valójában az általános közvélekedés szerint jobb-közép) Tisza ellen.

Lesz februárban békecsúcs? A békecsúcsnak nincs kitűzött időpontja, az amerikaiak keresik a megoldást a békekötéshez, akkor van értelme békecsúcsot tartani, ha ezt sikerül elérni. A kormánynak a békekötés a fontos, a helyszín másodlagos, de a budapesti helyszínt az amerikai és az orosz fél is támogatja. Megismételte, a kormány az amerikai békekötési törekvések mellett áll, a béke mindenkinek az érdeke, nem a katonák küldése.

1600 milliárd Az előirányzott 1600 milliárd forintból év végéig mennyi érkezhet meg? Erről végeredményt jövő év elején tud mondani a kormány, a Európai Bizottság gyakran december közepén, végén utal, érkezhetnek még források.

Fuvarozók tüntetése Gulyás Gergely szerint viszonyítás kérdése, hogy milyen tüntetést nevezünk nagynak - ezzel a miniszter vélhetően arra utalt, hogy a tegnapi, a budapesti közlekedést nagymértékben megakasztó fuvarozói tiltakozást nem tartotta annak: Kapcsolódó cikk Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó) Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok. Hozzátette, a kormány nyitott az egyezkedésre, de olyan megoldást akarnak, ami a zajterhelést csökkenti a kisebb településeken, és az autópályákra tereli a fuvarozókat.

Orosz energiahordozók Készül a kormány arra, ha 2027-ben le kell válni az orosz energiahordozókról? Gulyás Gergely szerint 2010 óta arra készül a kormány, hogy ne függjön senkitől Magyarország, Szlovénia kivételével más szomszédos országokkal kiépítették az interkonnektorokat a földgázszállításhoz, a kőolaj kérdése bonyolultabb szerinte, vita van arról, hogy mennyire képes ellátni az országot az Adria kőolajvezeték. A magyar kormány energiabiztonságot szeretné megtartani – mondta a miniszter. Szerinte minden amerikai kormánynak azt kommunikálták, hogy szívesen venne Magyarország amerikai energiahordozót, ha az jó áron és pontosan szállítódik – ilyen ajánlatot nem kaptak.

EU-s pénzek A kormány nem az uniós pénzeket akarja kiváltani a védőpajzzsal, nem mondanak le az uniós pénzekről, Gulyás Gergely szerint áprilisban oldódhat meg a pénz, Brüsszel a magyar választások eredményét várja szerinte.

Jönnek a kérdések Elsőként arról kérdezik a minisztert, hogy gyengül a forint, mikor kezdődnek a tárgyalások az amerikai védőpajzsról? A Külgazdasági és Külügyminisztérium tárgyal az ügyben elsősorban, a kapcsolatot felvették az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a miniszter szerint a jövő évre maradnak majd.

Megvalósult beruházások Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondása szerint közel 205 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat az elmúlt két hétben, ennek 170 milliárd forintos részlete az M4-es bővítése és fejlesztése - derült ki.

Orbán Viktor EU-csúcs beszámolója A kormányülésen a miniszterelnök és Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter beszámolóját meghallgatták, a kormány elégedett azzal, hogy nem ment át a befagyasztott orosz vagyonok terhére Ukrajnának nyújtandó kölcsön terve, de Magyarország kimarad az Ukrajna megsegítségésére felvevendő hitelkörből is, Szlovákiával és Csehországgal együtt. Gulyás Gergely emellett ismertette a kormány azon álláspontját, miszerint a háborús kölcsönt nyújtó 24 EU-tagállam ezt a pénzt sosem kapja vissza, a kormány szerint ez a háború meghosszabbításához vezet. Kapcsolódó cikk Szent-Iványi István felemás eredményt lát az EU-csúcson Ukrajna finanszírozási kompromisszuma pozitívum. A miniszter hozzátette, a magyar kormány továbbra is az amerikai béketervet támogatja, az uniós terveket aggasztónak nevezte.

Adókönnyítések, béremelések A miniszter már ismert kormánydöntéseket sorol, így a családtámogatási intézkedések mellett emlékeztett, hogy jön a közszolgálati lakhatási támogatás, a vállalkozóknak nyújtandó segítségek, de a tanári béremelésről, valamint az igazságszolgáltatási bérek emeléséről is beszélt.

14. havi nyugdíj A 14. havi nyugdíj első negyedét februárban kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjjal együtt - jelentette ki a miniszter.

Miről volt szó a kormányülésen? Január elsején életbe lépő intézkedések: teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, teljesül a kormány vállalása, 1 millió családot érint. 1 gyermek esetén havonta 20, 2 gyermek esetén havonta 83, 3 vagy több gyermek esetén havonta 120 ezer forinttal marad több a családoknál - mondta a miniszter. Hozzátette, ezt az anyák szja-mentessége mellett a másik szülő is igénybe veheti.

életbe lép a 30 év alatti anyák szja-mentessége Elismételte a törvényre emelkedett minimálbér és bérminimum összeget, ez bruttó 322 800, illetve bruttó 373 200 forint lesz 2026 elejétől.

Kezdődik a Kormányinfó Érkeznek a bejelentések.

Amíg várakozunk Olvasta már reggeli cikkünket? Arról tudhat meg többet, hogy Vertán György és Balásy Gyula cégei is szerződést kaptak az államigazgatás egyik legjobban finanszírozott intézményétől. Kapcsolódó cikk A választás után is pénzüknél maradnak a NER milliárdosai Vertán György és Balásy Gyula cégei is jól jártak.