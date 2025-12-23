1p
Közélet Kormányinfó

Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.

Nem mindennapi Kormányinfót rendeznek kedd délután, hiszen maga az időpont is szokatlan, mind a napválasztás, mind a késői kezdés miatt – ezt azonban nagyrészt megindokolja az, hogy karácsony csütörtökre esik, valamint az év utolsó kormányülését is ma tartották Gulyás Gergely posztja szerint:

Ami az évzáró tájékoztatót mégis rendkívülivé teszi, az az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a többéves hagyományt megtörve, ezúttal nem áll ki a sajtó munkatársai elé egy nemzetközi Kormányinfó keretében, hanem csak a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.

Percről percre közvetítésünk mellett kollégánk a helyszínen teszi fel a Klasszis Média kérdéseit a miniszternek és a kormányszóvivőnek.

Ausztrál terrortámadás

Gulyás Gergely szerint a magyar közbiztonság kiemelkedően jó, az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát tartanak, ilyen terrortámadás nem fordulhat elő itt. 

Mi a választás tétje?

A kormány szerint a 2026-os választás kiemelt fontosságú, mert szerintük "feloldhatatlan, antagonisztikus ellentét" van köztük és az általuk baloldalinak nevezett (ám valójában az általános közvélekedés szerint jobb-közép) Tisza ellen. 

Lesz februárban békecsúcs?

A békecsúcsnak nincs kitűzött időpontja, az amerikaiak keresik a megoldást a békekötéshez, akkor van értelme békecsúcsot tartani, ha ezt sikerül elérni. A kormánynak a békekötés a fontos, a helyszín másodlagos, de a budapesti helyszínt az amerikai és az orosz fél is támogatja. 

Megismételte, a kormány az amerikai békekötési törekvések mellett áll, a béke mindenkinek az érdeke, nem a katonák küldése. 

1600 milliárd

Az előirányzott 1600 milliárd forintból év végéig mennyi érkezhet meg? Erről végeredményt jövő év elején tud mondani a kormány, a Európai Bizottság gyakran december közepén, végén utal, érkezhetnek még források. 

Fuvarozók tüntetése

Gulyás Gergely szerint viszonyítás kérdése, hogy milyen tüntetést nevezünk nagynak - ezzel a miniszter vélhetően arra utalt, hogy a tegnapi, a budapesti közlekedést nagymértékben megakasztó fuvarozói tiltakozást nem tartotta annak:

Hozzátette, a kormány nyitott az egyezkedésre, de olyan megoldást akarnak, ami a zajterhelést csökkenti a kisebb településeken, és az autópályákra tereli a fuvarozókat. 

Orosz energiahordozók

Készül a kormány arra, ha 2027-ben le kell válni az orosz energiahordozókról? Gulyás Gergely szerint 2010 óta arra készül a kormány, hogy ne függjön senkitől Magyarország, Szlovénia kivételével más szomszédos országokkal kiépítették az interkonnektorokat a földgázszállításhoz, a kőolaj kérdése bonyolultabb szerinte, vita van arról, hogy mennyire képes ellátni az országot az Adria kőolajvezeték.

A magyar kormány energiabiztonságot szeretné megtartani – mondta a miniszter. Szerinte minden amerikai kormánynak azt kommunikálták, hogy szívesen venne Magyarország amerikai energiahordozót, ha az jó áron és pontosan szállítódik – ilyen ajánlatot nem kaptak.

EU-s pénzek

A kormány nem az uniós pénzeket akarja kiváltani a védőpajzzsal, nem mondanak le az uniós pénzekről, Gulyás Gergely szerint áprilisban oldódhat meg a pénz, Brüsszel a magyar választások eredményét várja szerinte. 

Jönnek a kérdések

Elsőként arról kérdezik a minisztert, hogy gyengül a forint, mikor kezdődnek a tárgyalások az amerikai védőpajzsról? A Külgazdasági és Külügyminisztérium tárgyal az ügyben elsősorban, a kapcsolatot felvették az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a miniszter szerint a jövő évre maradnak majd. 

Megvalósult beruházások

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondása szerint közel 205 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat az elmúlt két hétben, ennek 170 milliárd forintos részlete az M4-es bővítése és fejlesztése - derült ki. 

Orbán Viktor EU-csúcs beszámolója

A kormányülésen a miniszterelnök és Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter beszámolóját meghallgatták, a kormány elégedett azzal, hogy nem ment át a befagyasztott orosz vagyonok terhére Ukrajnának nyújtandó kölcsön terve, de Magyarország kimarad az Ukrajna megsegítségésére felvevendő hitelkörből is, Szlovákiával és Csehországgal együtt.

Gulyás Gergely emellett ismertette a kormány azon álláspontját, miszerint a háborús kölcsönt nyújtó 24 EU-tagállam ezt a pénzt sosem kapja vissza, a kormány szerint ez a háború meghosszabbításához vezet.

A miniszter hozzátette, a magyar kormány továbbra is az amerikai béketervet támogatja, az uniós terveket aggasztónak nevezte. 

Adókönnyítések, béremelések

A miniszter már ismert kormánydöntéseket sorol, így a családtámogatási intézkedések mellett emlékeztett, hogy jön a közszolgálati lakhatási támogatás, a vállalkozóknak nyújtandó segítségek, de a tanári béremelésről, valamint az igazságszolgáltatási bérek emeléséről is beszélt. 

14. havi nyugdíj

A 14. havi nyugdíj első negyedét februárban kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjjal együtt - jelentette ki a miniszter. 

Miről volt szó a kormányülésen?

Január elsején életbe lépő intézkedések: 

  • teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, teljesül a kormány vállalása, 1 millió családot érint. 1 gyermek esetén havonta 20, 2 gyermek esetén havonta 83, 3 vagy több gyermek esetén havonta 120 ezer forinttal marad több a családoknál - mondta a miniszter. Hozzátette, ezt az anyák szja-mentessége mellett a másik szülő is igénybe veheti.
  • életbe lép a 30 év alatti anyák szja-mentessége 

Elismételte a törvényre emelkedett minimálbér és bérminimum összeget, ez bruttó 322 800, illetve bruttó 373 200 forint lesz 2026 elejétől. 

Kezdődik a Kormányinfó

Érkeznek a bejelentések. 

Amíg várakozunk

Olvasta már reggeli cikkünket? Arról tudhat meg többet, hogy Vertán György és Balásy Gyula cégei is szerződést kaptak az államigazgatás egyik legjobban finanszírozott intézményétől. 

Hamarosan kezdünk

Emlékszik még a legutóbbi Kormányinfóra? Ha nem, de a mostani tájékoztató előtt még szeretné felfrissíteni az emlékezetét, legutóbbi percről percre közvetítésünkben megteheti mindezt - Trump védőpajzsáról, a migrációs paktumról és lakossági energiatároló-pályázatról is szó esett:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Elárulta, hogy mit tennének, ha kormányra jutnának.

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

Ügyfélkapun érkezett a kormány levele.

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Ha nem teljesülnek a követeléseik, kedden is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168