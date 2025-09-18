Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Zárt körben tartott beszédet a miniszterelnök a Fidesz-KDNP kihelyezett balatonfüredi frakcióülésén szerda este, de a kormányközeli Magyar Nemzet közölte a főbb témákat.

Orbán Viktor arról beszélt elsőként, hogy a közvélemény-kutatások, elemzések szerint

„a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg”.

Itt a miniszterelnök feltehetően a kormány saját méréseire utalt, mivel a legtöbb kutatóintézet szerint legfeljebb minimálisan csökkent a Tisza előnye nyár végére.

Orbán Viktor azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy „hátradőlni nem lehet”, a választásokig komoly feladatok várnak a kormányra és a kormánypárti képviselőkre is.

A kormányfő elsorolta a kormány eredményeit is, és beszélt a Magyarországot szerinte fenyegető veszélyekről is, amelyek között természetesen előkelő helyen említette Brüsszelt, illetve a „brüsszeli tervet végrehajtani készülő” Tisza Pártot, valamint a „Tisza-adót” is.