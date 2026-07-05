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Orbán Viktor önkényuralomtól tart

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Annak kapcsán, hogy Magyar Péter Áder János volt köztársasági elnököt közpénzhorgásznak nevezte.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!” – tette hozzá.

Az MTI felidézte, hogy Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki”.

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