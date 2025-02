Orbán Viktor: „Paplan fölé a kezeket! Lássuk a medvét!”

A Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország ícmű műsorában szólalt meg Orbán Viktor szombati évértékelője előtt.

A miniszterelnök azt mondta: nem tartja helyesnek a külső hatásokra hivatkozni a hazai nehézségek esetén. „Ezt a korábbi időkben is kifogásnak használták” – mondta. Szerinte nem az a kérdés, hogy kívülről jó vagy rossz dolgok érkeznek, hanem az, hogy itthon mit lehet tenni.

Magyarország a béke politikáját választotta állítása szerint. „A demokrata kormányzat megbukik, Trump békét csinál, ami gazdasági fellendülést okoz” – fogalmazott. A kormány ennek megfelelően alakította a költségvetést, amelyet az amerikai elnökválasztás eredményének ismeretében a békére hangoltak. Orbán szerint a háború évente 6,5-7 milliárd eurós veszteséget jelentett Magyarországnak. „Ha béke lenne, ez benne lenne a gazdaságban” – tette hozzá.

A miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy a gazdasági akcióterv és a semlegesség segíthet a növekedésben. Szerinte a negatív külső hatások Európából érkeznek, és Brüsszelből nem lát olyan döntéseket, amelyek pozitív változást hoznának.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a gazdaság nem működik vezényszóra, hanem a lakosság és a vállalkozások bizalmán, fogyasztásán és döntésein múlik. „Ha ön nem vásárol, akkor a kisvállalkozóknak nincs reménye” – fogalmazott. Szerinte ha az emberek pozitívan gondolkodnak a gazdaságról, az energiát adhat a növekedéshez, míg ha óvatosak, az a teljesítményt visszaveti.

15 éves harcukról beszélt Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy jelentős pénzösszegek kerülnek az emberekhez az állampapírok kamataiból. „Most nézem, hogy a napokban fizettünk ki 480 milliárd forintot lakossági állampapírok kamataként. Nem a tőkéről beszélek, hanem csak a kamatról.” Márciusban további 300 milliárd forintot fizetnek ki, ami összesen 800 ezer számlatulajdonost érint. Orbán szerint ez a pénz vagy megtakarításként, vagy fogyasztásként jelenik meg, és mindenképpen hatással lesz a gazdaság működésére. A kormányfő szerint „a magyar kormány most ellenszél helyett hátszélben politizál”, ami azt jelenti, hogy „nagyban és bátran kell gondolkodni”. A kormány nagy tervekkel készül a 21 pontos gazdasági akcióterven túl is, de ezek részleteit később ismertetik.

USAID, Brüsszel, Hollywood

A beszélgetés során szóba került a szuverenitásvédelem is. Orbán négy nagy csatáról beszélt Brüsszellel szemben: a migráció, a gyermekvédelem, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés ügyében. „Ezekről holnap is fogok majd beszélni” – mondta.

Szerinte a globális pénzügyi rendszert eddig Washington és Brüsszel irányította, de az amerikai fordulat ezt megváltoztatta. „Ott kiborították a bilit” – utalt arra, hogy az új amerikai kormányzat nyilvánosságra hozta, kiket és hogyan finanszírozott befolyásszerzés céljából. Magyarország is érintett, jelentős összegek érkeztek civil szervezetekhez, médiához és politikusokhoz.

A miniszterelnök szerint a tavasz egyik legfontosabb feladata ennek az ügynek feltárása és védelmi mechanizmusok kialakítása. Példaként említette, hogy állítólag hollywoodi sztároknak milliókat fizettek, hogy Kijevbe látogatva a háború folytatása mellett álljanak ki.

amerikai támogatások leállítása után 63, korábban USAID-pénzekből finanszírozott NGO levélben kérte, hogy Brüsszel pótolja a kieső forrásokat. „Arcátlanságnak nincs határa” – mondta, és politikai korrupciónak nevezte, hogy egyes közéleti szereplők pénzt kapnak azért, hogy bizonyos nézeteket képviseljenek.

A miniszterelnök szerint az amerikai tényfeltárás feltárta, hogy „titokzatos, összehangolt, a nemzeti érdekeink elleni manipuláció” zajlott, és szerinte az érintetteknek szégyellniük kellene magukat. Ehelyett most Brüsszelhez fordulnak pénzért.

Orbán szerint ha Brüsszel valóban átvenné Washington szerepét, az tovább élezné a konfliktusokat. Azt mondta, hogy bár a nemzetközi hálózat washingtoni támogatása megszűnt, Brüsszel még mindig erős, „fél lábbal is jól ugrál”. Ezért az amerikai mintára kidolgozott védekezési mechanizmusokat Brüsszel ellen is alkalmazni kell.