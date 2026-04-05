Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze” - írta ki Orbán Viktor vasárnap a Facebookra.

Vasárnap a kora reggeli órákban nagyszabású terepkutatás zajlik a szerb–magyar határtól 15 km-re délre fekvő Magyarkanizsán és környékén, ezért több utat is lezártak. A hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet, és az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

Alekszandar Vucsics azt nyilatkozta a szerb sajtónak, hogy néhány száz méterre a Balkán Áramlat gázvezetéktől két hátizsákot találtak robbanóanyagokkal és gyújtóeszközökkel Velebit település közelében. „A nyomozás folyamatban van. Épp most fejeztem be a beszélgetést Orbán Viktorral” – mondta a szerb elnök, aki Facebook oldalán megosztotta, a fejleményekről tájékoztatni fogja a magyar kormányfőt.