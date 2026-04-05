Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze” - írta ki Orbán Viktor vasárnap a Facebookra.

Vasárnap a kora reggeli órákban nagyszabású terepkutatás zajlik a szerb–magyar határtól 15 km-re délre fekvő Magyarkanizsán és környékén, ezért több utat is lezártak. A hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet, és az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

Alekszandar Vucsics azt nyilatkozta a szerb sajtónak, hogy néhány száz méterre a Balkán Áramlat gázvezetéktől két hátizsákot találtak robbanóanyagokkal és gyújtóeszközökkel Velebit település közelében. „A nyomozás folyamatban van. Épp most fejeztem be a beszélgetést Orbán Viktorral” – mondta a szerb elnök, aki Facebook oldalán megosztotta, a fejleményekről tájékoztatni fogja a magyar kormányfőt.

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Nem fogja kitalálni, mit árul a NAV 220 millió forintért!

Ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árveréseiben kutakodtunk.

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

117 ezret a külképviseleteken adtak le.

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

Az amerikai delegáció érkezése miatt változik a forgalmi rend Budapesten április 7-én és 8-án; a rendőrség tájékoztatása alapján várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért ezekben az időszakokban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.  

Körvonalazódik az amerikai alelnök budapesti programja

JD Vance először a Karmelita kolostorban tart közös sajtótájékozatót Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd az MTK Sportparkban vesz részt egy nagygyűlésen. 

Magyar Péter Szabó Bencére és Pálinkás Szilveszterre is számít a csapatában

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalban szán szerepet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szabó Bencének és Pálinkás Szilveszternek.

Tömegek fognak külföldről szavazni

A határidő lejártának napján még csaknem 3700-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és mintegy 14 ezren jelentkeztek át egy másik magyarországi településre az április 12-i országgyűlési választásra – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adataiból.

Fölényes Fidesz-győzelmet vár a Nézőpont Intézet

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a Fidesz-KDNP a következő országgyűlésben is megszerzi a mandátumok abszolút többségét, várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is. A Tisza Pártnak Hadházy Ákossal együtt 81, a Mi Hazánknak pedig 8 képviselője lehet. A 199. mandátum a roma nemzetiségi listához kerülhet – írja a Nézőpont Intézet. 

