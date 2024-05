Orbán Viktor: a Fico-merénylet után erős hit kell, hogy higgyünk az EU-ban - Ez volt a kormányfői interjú percről percre

Hszi elnök látogatása: Magyarország mint találkozási pont, ideológia kizárva

Hszi Csin-ping kínai látogatásáról azt mondta, a keleti nagyhatalom gazdasági ereje megduplázódott, míg az EU elvesztette 20 százalékát. Emellett azt is felidézte, a keleti technológia is számos területen a világ élmenyőzébe tartozik. „Nem akarom a magyar gazdaság érdekeit ideológia vagy geopolitika alá rendelni” – mondta a kormányfő. Hozzátette, azt szeretné, ha a fejlett nyugati és fejlett keleti technológia között Magyarország lenne a találkozási pont. Azt is közölte, most már nemcsak gyártani, hanem kutatni is fognak hazánkban a kínaiak. Mérföldkőnek nevezte Hszi Csin-ping látogatását a magyar kormányfő.