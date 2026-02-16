Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László egy fontos lista élén tűnt fel

A hvg.hu cikke szerint hétfőn közzétette országos listáját a nagyobbik kormánypárt. A cikk szerint a miniszterelnök a lista bemutatása kapcsán úgy fogalmazott:
„ötvenöt nappal a választások előtt azt is tudjuk, hogy miért fogunk nyerni. Azért mert kiváló jelöltjeink vannak”.
Mint írták, a kormányfő szerint rengeteg arca van a Fidesznek és ezt tükrözi az elfogadott lista összetétele is. A lista első 15 helye a következőképpen alakul:
- Orbán Viktor
- Semjén Zsolt
- Kövér László
- Gál Kinga
- Szentkirályi Alexandra
- Kubatov Gábor
- Kósa Lajos
- Németh Szilárd
- Kocsis Máté
- Latorczai János
- Lezsák Sándor
- Jakab István
- Papp Zsolt György
- Mohácsy István
- Sztojka Attila