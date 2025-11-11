Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

Orbán Viktor amerikai útjáról beszámolva megjegyezte, hogy szerinte amúgy is az a fontos, mit mond az elnök, és nem az, mit mondanak ott a minisztériumok, vagy amit leírnak, mert az Egyesült Államokban olyan a rendszer, hogy az elnöknek van döntő szava – foglalja össze e témát a HVG.

Az ottani elnöki rendszerrel szemben a magyar parlamentáris demokrácia, még csak nem is félelnöki, mint a franciáknál – tette hozzá Orbán. Amúgy elárulta azt is, hogy 2010-ben, amikor először nyertek kétharmaddal, akkor szóba került a párt „nagy öregjeivel” folytatott beszélgetésein, hogy a hatalmi rendszerhez hozzányúljanak-e, de végül abban maradtak, hogy „ne nyúljunk hozzá, nekünk a parlamentáris rendszer passzol”. Úgy fogalmazott, feltette a kérdést: átmenjünk-e valamifajta elnöki rendszerbe, vagy egy, a Horthy-korszakot idéző kormányzói rendszerbe, vagy mai európai elnöki rendszerbe.”

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Már többször felmerült a téma

Orbán felidézte, hogy nemcsak 2010-ben, hanem később, minden választás után előjött ez a téma, de „hiába volt újra és újra kétharmadunk, minden alkalommal fölvetettem, hogy változott-e a vélemény, de mondták, hogy nem. Utoljára négy évvel ezelőtt”.

Megjegyezte: „mindig fölvetem ezt a kérdést, hogy kétharmad van, változtassunk-e a hatalmi rendszeren”. Szerinte azért „a kérdés mindig asztalon van, azt javaslom a magyaroknak, hogy ezeket a kérdéseket sose tekintsék véglegesnek.”

Kapcsolódó cikk Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor „Tabuk nélkül.”

Budapesti csúcstalálkozó

Orbán megerősítette, hogy napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten, bár késik. „Ami késik, az jön. Csak nem akkor, amikor szeretnénk, hanem valamivel később” – mondta optimistán az ATV-nek.

Orbán határozottan cáfolta, hogy Magyarország politikailag kitett lenne Oroszország felé. „Nincs semmilyen politikai kitettségünk Oroszország felé. Történelmi kitettségünk van, az nem ugyanaz” – mondta.

Az amerikai út egyik legvitatottabb részlete a pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás volt. Orbán szerint nincs meghatározott összeghatár, és bármikor, bármilyen formában lehívható ez a támogatás, amikor Magyarországnak szüksége van rá.