2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Donald Trump Orbán Viktor

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

mfor.hu

A miniszterelnök az ATV vendége volt, közel 15 év kihagyással.

Orbán Viktor amerikai útjáról beszámolva megjegyezte, hogy szerinte amúgy is az a fontos, mit mond az elnök, és nem az, mit mondanak ott a minisztériumok, vagy amit leírnak, mert az Egyesült Államokban olyan a rendszer, hogy az elnöknek van döntő szava – foglalja össze e témát a HVG.

Az ottani elnöki rendszerrel szemben a magyar parlamentáris demokrácia, még csak nem is félelnöki, mint a franciáknál – tette hozzá Orbán. Amúgy elárulta azt is, hogy 2010-ben, amikor először nyertek kétharmaddal, akkor szóba került a párt „nagy öregjeivel” folytatott beszélgetésein, hogy a hatalmi rendszerhez hozzányúljanak-e, de végül abban maradtak, hogy „ne nyúljunk hozzá, nekünk a parlamentáris rendszer passzol”. Úgy fogalmazott, feltette a kérdést: átmenjünk-e valamifajta elnöki rendszerbe, vagy egy, a Horthy-korszakot idéző kormányzói rendszerbe, vagy mai európai elnöki rendszerbe.”

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Már többször felmerült a téma

Orbán felidézte, hogy nemcsak 2010-ben, hanem később, minden választás után előjött ez a téma, de „hiába volt újra és újra kétharmadunk, minden alkalommal fölvetettem, hogy változott-e a vélemény, de mondták, hogy nem. Utoljára négy évvel ezelőtt”.

Megjegyezte: „mindig fölvetem ezt a kérdést, hogy kétharmad van, változtassunk-e a hatalmi rendszeren”. Szerinte azért „a kérdés mindig asztalon van, azt javaslom a magyaroknak, hogy ezeket a kérdéseket sose tekintsék véglegesnek.”

Budapesti csúcstalálkozó

Orbán megerősítette, hogy napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten, bár késik. „Ami késik, az jön. Csak nem akkor, amikor szeretnénk, hanem valamivel később” – mondta optimistán az ATV-nek.

Orbán határozottan cáfolta, hogy Magyarország politikailag kitett lenne Oroszország felé. „Nincs semmilyen politikai kitettségünk Oroszország felé. Történelmi kitettségünk van, az nem ugyanaz” – mondta.

Az amerikai út egyik legvitatottabb részlete a pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás volt. Orbán szerint nincs meghatározott összeghatár, és bármikor, bármilyen formában lehívható ez a támogatás, amikor Magyarországnak szüksége van rá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bajban van a Megasztár?

Érdekesen alakultak a televíziós nézettségi adatok az elmúlt héten.

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

„Tabuk nélkül” fog válaszolni?

Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

Újabb tisztsége lett a miniszternek, kedvenc klubja pedig rögtön milliárdokat kapott.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168