Orbán Viktor sürgősen összehívta a Védelmi Tanácsot

A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra, hogy elhúzódik a háború, hogy Magyarországot támadni fogják, mert Trump szövetségese, illetve szerinte fel kell készülni, „hogy a Magyarország ellen bevetett titkosszolgálati műveletek, a lejárató kampányok és a háborús propaganda akciók az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatódnak.”

„Az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottunk. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a transzatlanti egység élesen megbomlott. Soha nem volt ekkora szakadék a Trump vezette békepárti erők és a háború folytatását akaró brüsszeli és kijevi vezetők között” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. Szerinte Magyarországnak a béke oldalán kell maradnia, és ennek így kell lennie akkor is, ha Brüsszellel hangosabban vitáznak majd emiatt.

