Orbán Viktor számára jól indul a hét – itt a friss közvélemény-kutatás Ukrajna EU-tagságáról

Van ugyanakkor egy érdekes aspektusa a Medián által mutatott adatoknak. A polgárok 39 százaléka annak ellenére támogatja Ukrajna európai integrációját, hogy a nyilvánosságban szinte senki sem érvel mellette. Orbán többször is végtelenül leegyszerűsítve magyarázta, miért lenne Magyarország számára anyagi katasztrófa az ukrán EU-tagság. A fejletlenebb, háborúban súlyos károkat szenvedett ország elszívná a magyarok elől a fejlesztési pénzeket, és a hazai mezőgazdaságból kiszívná az uniós forrásokat – írja a hvg.hu.

A hvg.hu szerint a mérés egyértelmű választ ad arra is, miért választhatta Orbán Viktor épp ezt a témát – mint a lap fogalmaz – forintmilliárdokat elégetve a véleménynyilvánító szavazással. „Bár a kormányfő úgy tesz, mintha nem tudná, mi Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében a közhangulat, ez nyilván színjáték, annak tudatában hirdette meg az új konzultációt, hogy tudja, az ő álláspontjának kényelmes többsége van.”

