Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Orbán Viktor szerint a bankadó miatt támadják az elemzők, a bankok beálltak a Tisza Párt mögé

mfor.hu

Keményen nekiment a miniszterelnök a K&H vezető elemzőjének. Azzal vádolja a nemzetközi bankvilágot, hogy beálltak a Tisza Párt mögé.

Hevesen reagált Orbán Viktor miniszterelnök Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzőjének tegnapi nyilatkozataira

A magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben sem tudott lendületet venni. Éves alapon 0,6 százalékkal bővült, negyedéves szinten pedig stagnált a GDP. Egyre világosabb, hogy tarthatatlan a kormányzat által várt 1 százalékos növekedés 2025-re, de az is elképzelhető, hogy enyhén fél százalék alatt maradhatunk – mondta a Klasszis Podcast legújabb adásában Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” – reagált a kritikára a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Azt is hozzátette, hogy az elemző azt várná: csökkentse a gazdasági támogatásokat, vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat, szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot. „Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé” – tette hozzá Orbán Viktor. 

A Klasszis Média podcastját itt tudja megtekinteni: 


 

