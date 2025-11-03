2p

Közélet Kiberbiztonság Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint az ukránok állnak a Tisza Párt adatszivárgása mögött

mfor.hu

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza pártos adatbázis ügyében.

Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tisza Pártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A Telex vette észre, hogy a miniszterelnök egy Facebook-videóban azt mondta: „Súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásaik nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze.”

Orbán hozzátette, hogy összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy „az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek”.

A miniszterelnök szerint az adatok ukrán kézre kerülése „súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent”, ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendelte el.

A kormánymédia vasárnap számolt be arról, hogy a LeakBase.la nevű oldalon megjelent egy Tisza Párthoz köthető adatbázis, ami emberek nevét, emailcímét és más adatait tartalmazza. Állításuk szerint az adatbázis a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivároghatott ki, és október 31-én jelent meg a világhálón.


Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfő délelőtt bejelentést tett az ügyről. Azt mondta, hogy nem átszivárgás, hanem adatlopás történt. Állítása szerint az informatikai rendszereik hónapok óta támadás alatt állnak, ezek legnagyobb részét vissza tudták verni, „annak ellenére, hogy olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amik érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”. Azt is mondta, a „mostani támadás időzítése sem véletlen”, mert október 23-án bebizonyították, hogy ők a többség, és eddig úgy volt, hogy november elején mutatják be a képviselőjelölt-jelöltjeiket.

Magyar azt mondta, komolyan veszik az adatok nyilvánosságra kerülését, bár tudja, hogy a valódi felelősök megnevezését nem várhatják a jelenlegi kormánytól, de a majdani Tisza-kormánytól majd igen. A Tisza Párt elnöke szerint a támadás célja az volt, hogy leállítsák a Tisza jelöltállítási folyamatát, de „ők ezt nem hagyják”, és végigviszik a korábban bejelentett jelöltállítási folyamatot.

