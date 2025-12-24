2p
Közélet Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

mfor.hu

A kormányfő a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjút.

Karácsony alkalmából a Magyar Nemzetnek adott interjút Orbán Viktor. 

Először a háborúval foglalkozott, kijelentve, nem lehet kizárni, hogy ez az utolsó békeév Európában. Erre abból következtetett, hogy a múlt heti brüsszeli csúcson a háborúhoz került közelebb a kontinens, aminek – mint fogalmazott – „megakadályoztuk a gyorsulását”. Orbán szerint emögött gazdasági okok állnak, az EU lemaradt az Egyesült Államoktól, ezért szerinte „hadigazdasággá” akarják alakítani Európát.

A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa politikailag, gazdaságilag és társadalmilag is hanyatlik. „A világ egykori mintaadó kontinense néhány év alatt megmosolygott, komolytalan szereplővé vált” – jelentette ki. 

Arra a kérdésre, hogy az évek óta szenvedő magyar gazdaságnak a háború-e a kizárólagos oka, Orbán azt válaszolta: „Nem. A magyar gazdaság egyszerre szenved a háborútól és az Európai Unió hanyatlásától”. A kormányfő szerint a másik probléma az, hogy Magyarország egy „hanyatló unió” része, és aki benne van, együtt hanyatlik vele. Hozzátéve, hogy „az unió ma egyszerre szükséges és életveszélyes számunkra”.

Orbán Viktor szerint Magyarország egy „hanyatló unió” tagja
Orbán Viktor szerint Magyarország egy „hanyatló unió” tagja
Fotó: DepositPhotos.com

Az interjúból megtudtuk, hogy 16 év kormányzása után Orbán arra a legbüszkébb, hogy három év alatt három Nobel-díj – ahogy mondta – „került” Magyarországra. „Az országépítés sikereivel visszaadtuk az ország és a magyarok önbecsülését” – jelentette ki. „De ha egy dolgot kellene mondanom: ha 2010-ben nem alakítjuk át a Magyarországot, ma kétszázezerrel kevesebb magyar gyermek élne ebben az országban. Ennyivel több gyerek ül ma karácsonykor a fenyőfák alatt” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy tart-e az új kihívójától, aki a lap újságírója szerint egy „harmadik vonalbeli NER-káder”, a miniszterelnök azt felelte: „Nem. Csak a nevek változnak, a karakter ugyanaz. Az egyiket Márki-Zay Péternek, a mostanit Magyar Péternek hívják, de a szerepük azonos.”

Végül karácsony alkalmából üzent a magyaroknak. Egyebek mellett azt, hogy „A helyes önismeret hozza el az önbecsülést, az önbecsülés pedig a másik ember sikereinek és eredményeinek elismerését, vagyis a felebarát iránti szeretetet. Nem látok más utat, amely elvezetné a magyarokat a békességhez”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A régiségkeresős műsor továbbra is óriási kedvenc

Verhetetlen a Kincsvadászok? Újabb jó hírt kapott a TV2

Így alakultak az 51. hét nézettségi adatai.

Őrizetbe vették Greta Thunberget

Őrizetbe vették Greta Thunberget

A rendőrség szerint az aktivista a terrorizmusellenes törvényt szegte meg.

Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Ezt mondta Gulyás Gergely a budapesti békecsúcsról – itt van, mi történt a keddi Kormányinfón

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Elárulta, hogy mit tennének, ha kormányra jutnának.

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

Ügyfélkapun érkezett a kormány levele.

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Ha nem teljesülnek a követeléseik, kedden is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168