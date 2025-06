Orbán Viktor szerint ez volt a legcsúnyább munkája

Az X-en értékelte Orbán Viktor az EU-csúcsot, ahol – immár harmadik alkalommal – megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös uniós nyilatkozatot. A magyar miniszterelnök a videóban elmondta: szüksége volt a Voks 2025 kampányban kapott megerősítésre, mert „kis híján elsöpörte a népharag”, amikor bejelentette a döntését a többi tagállami vezető előtt.

Orbán szerint az uniós miniszterelnökök osztatlan elutasítással fogadták a magyar álláspontot, ők ugyanis úgy gondolják, hogy Ukrajna EU-tagsága „jó és kívánatos”, és „háborús nézőpontból” közelítik meg a kérdést. „Csak a szlovákok és a magyarok gondolják úgy, hogy a háborút nem lehet a harctéren megoldani” – fogalmazott.

A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy bejelentése, miszerint Magyarország „fundamentális és stratégiai okokból” nem támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, „újszerűen és sokkszerűen” hatott a többiekre.

Ukraine’s EU membership would drag the entire Union into war. Backed by over two million Hungarian votes, we brought that warning to Brussels and stopped their reckless plans in their tracks. Our people have spoken, and their message couldn't be clearer: NO means NO! pic.twitter.com/wOKhtuG6ra