Orbán Viktor szerint hadat üzenünk az oroszoknak, a Szőlő utcai ügyet pedig nem lehet letagadni

Hosszú interjút adott a Mandinernek a miniszterelnök. A beszélgetésben szóba került a Szőlő utcai botrány is.

„Amit mi láttunk és amúgy fölzaklatott bennünket, gondolom önt is, meg engem is, azaz, hogy egy nagyon nehéz közegben, egy ilyen börtönszerű helyzetben egy nehéz szituációt egy fogva tartó, egy nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt bűncselekményt valósít meg. És ez kamerán van, tehát nem lehet mellébeszélni”

- mondta a miniszterelnök, aki szerint „az ellenzék dolga”, hogy nyomás alaktt tartsa a kormányt és rámutasson a hibákra, így az ügy politikai „kihasználása” nem meglepő.

A Tisza Párt körül lelkesedést Orbán „érzelmi állapotnak” jellemezte, de arról beszélt, hogy a magyar választók végül mindig észszerűen döntenek,

„és végül az alacsony adók, a családtámogatás, a gazdasági szuverenitás, a migráció elutasítása és a békepárti álláspont mellett döntenek”.

Szóba került a nemzetközi helyzet is. Orbán különösen veszélyesnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalékok ügyét. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezeknek az eszközöknek a lefoglalása és felhasználása Ukrajna finanszírozására példa nélküli lépés, még a második világháborúban sem történt ilyen a harcok idején. Megítélése szerint ez nem egyszerű gazdasági döntés, hanem hadüzenettel ér fel, és a háborúba való közvetlen belépést jelenti. Arra figyelmeztetett: ennek a lépésnek beláthatatlan és rendkívül súlyos következményei lehetnek

Beszélt a miniszterelnök gazdasági kérdésekről is. Elismerte például, hogy a rezsivédelem „piactorzító hatású, mesterséges beavatkozás, és tisztán piaci logika szerint kérdéses a fenntarthatósága”, de szerinte az állam feladata éppen az, hogy „beavatkozzon ott, ahol a gazdasági folyamatok már az emberek ellen dolgoznak”.

Végezetül megkérdezték arról, hogy milyen hiányérzetei maradtak és milyen kellemetlen meglepetések érték a 2025-ös évben.

„Önkritikát sosem mondok, mert nem akarom elvenni az ellenzék kenyerét”

- mondta Orbán, aki az év egyetlen fájdalmas emlékeként a „96. percet”, azaz a magyar válogatott a skótok ellen bekapott gólját, és ezzel a vb-részvétel reményétől való búcsúzását jelölte meg.

(via Index)